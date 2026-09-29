Робітничі спеціальності / © ТСН

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На ринку праці в Україні спостерігається відчутний дисбаланс. Поки компанії готові негайно хапати й працевлаштовувати робітничі кадри, офісні фахівці змушені шукати роботу місяцями.

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповіла HR-експертка Домініка Іванова-БекАр.

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Кому роботу знайти найлегше, а хто чекає місяцями

За словами експертки, зараз на ринку існує критична нестача працівників робітничих спеціальностей.

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Найбільший дефіцит спостерігається серед таких фахівців:

водії;

слюсарі;

електрики та інші технічні спеціалісти.

Представників цих професій роботодавці беруть на роботу найшвидше, адже бізнес відчуває дефіцит «рук» тут і зараз.

Натомість найскладніше знайти роботу так званим «білим комірцям» — офісним працівникам та топменеджменту. У зоні ризику опинилися:

керівники різних ланок;

маркетологи та PR-фахівці;

диджитал-спеціалісти;

IT-працівники.

Чому офісний персонал опинився у скруті

HR-експертка зазначає, що пошук роботи для офісних кандидатів може затягуватися на місяці через кілька системних причин:

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По-перше, роботодавці суттєво підвищили вимоги до претендентів на управлінські та креативні посади.

По-друге, самі компанії запроваджують надто тривалий і багаторівневий процес найму — із кількома етапами співбесід, тестовими завданнями та перевірками, що розтягує процес ухвалення рішення на тривалий час.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час офіційної презентації нового Цивільного кодексу України 23 вересня заявив про те, що в Україні планують закріпити правило, за яким людина у свій вихідний або у неробочий час не матиме обов’язку відповідати на робочі повідомлення чи дзвінки.

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