"Не мають права потурбувати": Стефанчук анонсував зміни для працівників

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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В Україні планують закріпити правило, за яким людина у свій вихідний або у неробочий час не матиме обов’язку відповідати на робочі повідомлення чи дзвінки.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час офіційної презентації нового Цивільного кодексу України 23 вересня.

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За його словами, можливість не бути потурбованим із робочих питань у неробочий час є ознакою цивілізованого правопорядку.

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«Це означає, що в той час, коли в людини є вихідний неробочий, його не мають право потурбувати з питань робочої комунікації», — сказав Стефанчук.

Він наголосив, що вважає це важливою відмінністю цивілізованих правопорядків від інших.

«Я думаю, що це дуже важлива річ, яка вирізняє цивілізовані правопорядки від інших», — зазначив голова парламенту.

Цивільний Кодекс України — що відомо про зміни

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила проєкт нового Цивільного кодексу в першому читанні. Проте документ на 800 сторінок викликав протести, про що вже повідомляв ТСН.

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Зокрема, українці схвильовані через норми, що стосуються особистого життя. Йдеться про розлучення, укладення шлюбу, «повернення» прізвища тощо.

Також повідомлялося, що, за нормами цього кодексу, розлучених українок можуть змусити змінити документи за рішенням суду.

Наразі проєкт нового Цивільного кодексу України за номером №15150 перебуває на етапі доопрацювання до другого читання навесні.

Масштабна рекодифікація має на меті оновити приватне право та об'єднати норми кількох кодексів.

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