Ці професії нарозхват: які вакансії в Україні закривають найшвидше і кого катастрофічно бракує

Служба зайнятості назвала професії з найбільшим попитом / © ТСН

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За 8 місяців 2026 року роботодавці через Державну службу зайнятості запропонували майже 315 тисяч вакансій. Найбільше пропозицій припало на сферу торгівлі та послуг, а серед окремих професій особливо часто шукали підсобних робітників, водіїв, продавців, кухарів і бухгалтерів.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

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Кого найчастіше шукають роботодавці

За цей період послугами служби зайнятості скористалися 484 тисячі шукачів роботи. Найбільше серед них людей віком понад 55 років — 107 тисяч, а середня тривалість пошуку роботи без урахування періоду професійного навчання становила 42 дні.

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Найбільше вакансій — майже 59 тисяч — припало на професії у сфері торгівлі та послуг. Загалом роботодавці пропонували роботу майже за 4 тисячами різних професій.

До спеціальностей, які найчастіше зустрічалися серед вакансій, увійшли:

підсобний робітник;

водій автотранспортних засобів;

продавець продовольчих товарів;

кухар;

бухгалтер;

спеціаліст державної служби;

охоронник;

сестра медична;

вчитель закладу загальної середньої освіти;

швачка;

адміністратор;

сторож.

Підсобні робітники потрібні на складах, виробництві, будівельних майданчиках та в інших сферах, де є великий обсяг допоміжної фізичної роботи. Водії залишаються необхідними для пасажирських і вантажних перевезень, доставки та логістики, а продавці й адміністратори забезпечують щоденну роботу магазинів, сервісів та інших підприємств.

Попит на кухарів охоплює ресторани, кафе, готелі, підприємства харчування, школи й медичні установи. Бухгалтери потрібні бізнесу для ведення обліку, роботи з фінансовими документами та розрахунками, тоді як медичні сестри й учителі забезпечують роботу сфер, де замінити працівника без спеціальної освіти складно.

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Які вакансії вдається закривати найшвидше

Важливим показником є не лише кількість оголошень, а й те, наскільки швидко на них знаходять працівників. Як повідомляє Кабінет Міністрів України, за перше півріччя роботодавці подали через Службу зайнятості понад 240 тисяч вакансій, із яких 131,5 тисячі вдалося укомплектувати.

Найбільше закритих вакансій припало на продавців продовольчих товарів — 6,7 тисячі. Далі йдуть водії автотранспортних засобів — 6,2 тисячі, кухарі — 3,3 тисячі, бухгалтери — 2,7 тисячі, охоронники — 2,4 тисячі та адміністратори — 2,2 тисячі. Це частково збігається з переліком професій, які були серед найпопулярніших і за підсумками восьми місяців.

Водночас проблема українського ринку праці полягає не лише у великій кількості вакансій. Служба зайнятості прямо вказує на невідповідність між навичками та кваліфікацією шукачів і тим, що потрібно роботодавцям.

Яких працівників особливо бракує

Найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників. Серед професій, на які роботодавці мають найбільшу потребу, служба зайнятості називає швачок, водіїв, електромонтерів, слюсарів, зварників, токарів, столярів, машиністів екскаватора, автослюсарів, кухарів та пекарів.

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Такий дефіцит означає, що вакансія може залишатися відкритою навіть тоді, коли роботодавець готовий найняти людину. Особливо це стосується спеціальностей, де необхідні конкретні практичні навички, професійна підготовка або досвід роботи.

Щоб скоротити цей розрив, Служба зайнятості активно використовує професійне навчання. За перше півріччя 2026 року нові знання та навички за її підтримки здобули 37 тисяч людей, ще 4,1 тисячі отримали ваучери на навчання або підвищення кваліфікації.

За якими професіями роботи найменше

Поряд із масовими спеціальностями є професії, за якими вакансії з’являлися дуже рідко. До переліку таких спеціальностей увійшли:

генетик;

завідувач ринку;

ґрунтознавець;

юрист-міжнародник;

історик;

соціолог;

модельєр;

поліграфолог;

страхувальник;

диск-жокей;

лялькар;

кіоскер;

сатураторник;

копіювальник.

Низька кількість вакансій через Службу зайнятості не означає, що фахівці за цими напрямами зовсім не потрібні. Частина професій дуже вузька і представлена лише в окремих галузях, тому потреба в таких працівниках виникає значно рідше.

Ще цікавіша ситуація — з вакансіями, які роботодавці регулярно публікують, але не отримують на них відгуків. У першому півріччі серед них були машиніст автомотриси, помічник машиніста електропоїзда, поїзний електромеханік, моторист, машиніст установок збагачення та брикетування, мийник літальних апаратів, технік-метеоролог і завідувач ветеринарної клініки.

Наприклад, генетики та ґрунтознавці можуть бути потрібні насамперед у наукових, медичних чи аграрних установах. А сатураторник — фахівець, який займається приготуванням газованої води, — необхідний лише на підприємствах із відповідними виробничими процесами.

Ринок праці змінюється

Статистика показує, що українському ринку праці потрібні не просто працівники, а люди з конкретними навичками. Водночас найбільша кількість вакансій зосереджена у сферах, без яких щоденна економічна діяльність не може працювати: торгівля, транспорт, харчування, виробництво, охорона та обслуговування.

За даними Служби зайнятості, станом на 1 вересня 2026 року на Єдиному порталі вакансій було 236 тисяч пропозицій роботи. При цьому служба фіксує дефіцит кадрів за багатьма професіями та зазначає, що пропозиція робочої сили залишається обмеженою.

Тому тенденція виглядає подвійною: роботодавці мають багато відкритих вакансій, але частину з них складно закрити через нестачу людей із відповідною професійною підготовкою. Саме ця невідповідність між потребами бізнесу та доступними кадрами зараз залишається однією з головних характеристик українського ринку праці.

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