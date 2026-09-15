Іноземців кличуть працювати до України: які "плюшки" для них готують

Робота / © Getty Images

Реклама

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16073, який передбачає оновлення правил працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. Однією з ключових пропозицій є запровадження єдиного дозволу на тимчасове проживання та роботу.

Про це йдеться у повідомленні «Судово-юридичної газети».

Реклама

Такий документ одночасно підтверджуватиме право іноземця або особи без громадянства перебувати в Україні та офіційно працевлаштовуватися.

Реклама

В Україні хочуть створити портал вакансій для іноземців

Законопроєкт передбачає запуск Єдиного державного вебпорталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Через нього українські роботодавці зможуть публікувати вакансії, на які можуть претендувати іноземці. Своєю чергою кандидати матимуть можливість переглядати пропозиції роботи та подавати необхідні документи.

Після отримання пропозиції від роботодавця іноземець зможе подати електронну заяву на отримання єдиного дозволу безпосередньо через портал.

Як працюватиме система

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу ухвалюватиме Державна міграційна служба спільно з іншими уповноваженими органами.

Реклама

У разі позитивного рішення іноземець зможе отримати візу та в’їхати до України. Після прибуття та подання оригіналів необхідних документів і біометричних даних йому оформлять посвідку на тимчасове проживання.

Водночас уряд пропонує окремо визначити категорії іноземців та осіб без громадянства, які матимуть право на вільний доступ до українського ринку праці.

Для різних категорій іноземців також планують встановити окремі правила оформлення посвідок на тимчасове проживання.

Зміни пропонують внести, зокрема, до законів України про зайнятість населення, правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр.

Реклама

Наразі законопроєкт №16073 має пройти розгляд у Верховній Раді.

Як ми писали, Україну очікує подальше загострення дефіциту робочої сили. Через війну, міграцію та демографічну кризу кількість людей на ринку праці скоротилася приблизно з 16 до 10 млн, а на одного працівника вже припадає один пенсіонер. Найбільше бракує інженерів, будівельників, технічних і робітничих кадрів — саме вони будуть особливо потрібні для відновлення України. Водночас зарплати у вакансіях за рік зросли на 17–20%. Кандидат економічних наук Олексій Позняк називає три способи подолання проблеми: підвищувати продуктивність праці, залучати до роботи людей, які зараз не працюють, та запрошувати трудових мігрантів

Відомо, що через гострий дефіцит кадрів київські ресторани дедалі частіше наймають 16–17-річних працівників. Водночас відсутність офіційного оформлення, чітких домовленостей щодо стажування та медоглядів призводить до конфліктів і проблем із виплатами. Один із таких випадків стався з 17-річною офіціанткою, якій після стажування та двох змін відмовилися виплатити гроші й чайові. Експерти наголошують: умови стажування та оплати мають бути чітко визначені заздалегідь, а неповнолітні працівники повинні бути офіційно оформлені та мати необхідні медичні документи

Новини партнерів

Новини партнерів