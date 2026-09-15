У вейпах є речовини, які використовують для консервації тіл: лікар зробив тривожну заяву

Електронна сигарета / © pixabay.com

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Електронні сигарети можуть серйозно пошкоджувати легені, а в їхньому складі або продуктах випаровування можуть бути речовини, які використовують для консервації тіл.

Про це заявив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров у новому випуску FEDORIV VLOG.

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За його словами, наслідки регулярного використання вейпів можуть бути настільки тяжкими, що в окремих випадках молодим людям уже потрібна трансплантація легень.

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«Електронні сигарети ще гірше, бо там є речовини, які використовуються для консервації трупів. І зараз ми були в Бостоні з нашими колегами. Вже в деяких клініках Америки є окремі відділення, які займаються пересадками легень у молодих людей», — розповів Тодуров.

Він стверджує, що електронні сигарети можуть настільки сильно пошкоджувати легеневу тканину, що потреба у трансплантації іноді виникає вже у молодому віці.

«Настільки це травмує тканину легень — оці електронні сигарети, що вже в 30 років потребують пересадки легень», — заявив лікар.

Тодуров також нагадав про шкоду традиційного куріння. За його словами, у людей, які викурюють близько 10 сигарет на день, суттєво зростає ризик раку легень. Крім того, тютюновий дим пошкоджує не лише легені, а й судини.

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Окремо кардіохірург висловився про відмову від куріння. На його думку, ключовою залишається особиста мотивація людини, тоді як пластирі, нікотинові жувальні гумки та інші засоби можуть лише допомагати.

«Кинути курити — тільки вольове рішення. Жодні пластирі, нікотинові жувачки, заміна якась — це може підтримати, але без вольового рішення ти не кинеш палити», — сказав Тодуров.

Раніше ми писали, що використання електронних сигарет із певними ароматизаторами може мати несподіваний та вкрай негативний вплив на психічне здоров’я. Особливо вразливими до цієї загрози є підлітки та молоді люди, оскільки їхній мозок усе ще перебуває у стадії активного розвитку і формування.

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