В Україні змінять ціни на проїзд в електричках: хто буде платити найбільше

Фіксована ціна замість кілометрів: як тепер розраховуватимуть вартість квитка в приміських поїздах / © ТСН.ua

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«Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміському сполученні.

Від чого тепер залежатиме вартість квитка в електричках, розповіли у прес-службі УЗ.

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Відтепер діятиме нова шестизонова система тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду.

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В «Укрзалізниці» поскаржилися, що наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій постійно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень.

«Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду», — зазначають у компанії.

УЗ обіцяє, що нова система збереже діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямує більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Діятиме така тарифна сітка:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

Коли запровадять нові тарифи

Нові тарифи запроваджують поступово.

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З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

З 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.

Раніше експерт попередив, що в Україні формується масштабна логістична криза, спричинена регулярними російськими ударами по критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах «Укрзалізниці».

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