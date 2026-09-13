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Палає залізниця: РФ завдала удару по центральній області — подробиці
За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.
У неділю, 13 вересня, Росія атакувала залізницю у Вінницькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
«Під ударом опинився обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», — йдеться у заяві.
За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.
В якому населеному пункті Росія атакувала залізницю — у ДСНС не розкрили.
Раніше голова ОВА Наталія Заболотна повідомляла про вибухи та влучання російського дрона в об’єкт цивільної інфраструктури.
На місцях працюють відповідні служби.
Атаки РФ на залізницю — останні новини
Нагадаємо, російський дрон влучив на українсько-польському кордоні у локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава». Він прямував до столиці сусідньої країни. На щастя, ніхто не постраждав.
Напередодні ворожий дрон атакував пасажирський поїзд у Луцьку. Після влучання спалахнули вагони. За інформацією місцевої влади та «УЗ», минулося без загиблих і потерпілих через російську атаку.