Атака на залізницю у Вінницькій області / © ДСНС України

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У неділю, 13 вересня, Росія атакувала залізницю у Вінницькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

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«Під ударом опинився обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», — йдеться у заяві.

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За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

В якому населеному пункті Росія атакувала залізницю — у ДСНС не розкрили.

Раніше голова ОВА Наталія Заболотна повідомляла про вибухи та влучання російського дрона в об’єкт цивільної інфраструктури.

На місцях працюють відповідні служби.

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© ДСНС України

Атаки РФ на залізницю — останні новини

Нагадаємо, російський дрон влучив на українсько-польському кордоні у локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава». Він прямував до столиці сусідньої країни. На щастя, ніхто не постраждав.

Напередодні ворожий дрон атакував пасажирський поїзд у Луцьку. Після влучання спалахнули вагони. За інформацією місцевої влади та «УЗ», минулося без загиблих і потерпілих через російську атаку.

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