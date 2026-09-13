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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Палає залізниця: РФ завдала удару по центральній області — подробиці

За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на залізницю у Вінницькій області

Атака на залізницю у Вінницькій області / © ДСНС України

У неділю, 13 вересня, Росія атакувала залізницю у Вінницькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Під ударом опинився обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», — йдеться у заяві.

За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

В якому населеному пункті Росія атакувала залізницю — у ДСНС не розкрили.

Раніше голова ОВА Наталія Заболотна повідомляла про вибухи та влучання російського дрона в об’єкт цивільної інфраструктури.

На місцях працюють відповідні служби.

/ © ДСНС України

© ДСНС України

Атаки РФ на залізницю — останні новини

Нагадаємо, російський дрон влучив на українсько-польському кордоні у локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава». Він прямував до столиці сусідньої країни. На щастя, ніхто не постраждав.

Напередодні ворожий дрон атакував пасажирський поїзд у Луцьку. Після влучання спалахнули вагони. За інформацією місцевої влади та «УЗ», минулося без загиблих і потерпілих через російську атаку.

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