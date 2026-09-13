У Литві оголосили повітряну тривогу через дрон

Невідомий дрон залетів до Литви / © Associated Press

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У неділю, 13 вересня, жителі Вільнюса, Вільнюського, Тракайського та Електренського районів Литви отримали сповіщення через повітряну тривогу жовтого рівня.

Про це повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями, пише Delfi.

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Дрон порушив повітряний простір країни. Влада Литви закликала людей знайти найближче укриття і чекати на подальшу інформацію.

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Сервіс відстеження авіаруху Flightradar24 повідомив у соцмережі X, що повітряний простір навколо Вільнюса закрили через невідомі об’єкти. Вільнюський аеропорт також заявив у Facebook про тимчасові обмеження своєї роботи.

Винищувач НАТО вилетів із Шяуляя на півночі Литви. На цій базі нині розміщені Військово-повітряні сили Італії, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Атака РФ на Україну 13 вересня — що відомо

Внаслідок атаки РФ 13 вересня пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та декілька вантажівок. Під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, люди перебували в укритті.

Росіяни вдарили дроном по пасажирському потягу поблизу кордону з Польщею у Волинській області, ніхто не постраждав.

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Низка західних областей України зазнала масованої атаки російських ударних дронів, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків. В Івано-Франківську через ворожі удари повністю призупиняли роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту. Також вибухи та падіння уламків зафіксували у Хмельницькій та Тернопільській областях.

За даними Повітряних сил ЗС України, у ніч проти 13 вересня противник атакував 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль».

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