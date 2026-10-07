Хто привітав Путіна з днем народження: список виявився коротким

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін відсвяткував свій 74-й день народження, однак перелік іноземних керівників, які надіслали йому привітання, виявився вкрай коротким.

Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ.

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За даними видань, до вітань долучилися прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Киргизстану Садир Джапаров і президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, а також представники самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.

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Під час телефонної розмови між Путіним і Лукашенком політики домовилися провести чергову зустріч під час саміту СНД у Туркменістані. Своєю чергою пресслужба очільника Киргизстану заявила про наміри продовжувати двосторонній діалог.

«Лідери підтвердили взаємну відданість подальшому зміцненню стратегічного киргизько-російського співробітництва та продовженню довірчого діалогу на найвищому рівні», — зазначається в офіційній заяві.

У пресслужбі президента Таджикистану підкреслили роль очільника РФ у двосторонніх відносинах.

«Президент Таджикистану наголосив на значному внеску шановного Володимира Путіна у розвиток процесу зміцнення і розширення стратегічного партнерства між двома країнами», — йдеться у зверненні таджицької сторони.

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Також переговори провів президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, обговоривши майбутній саміт лідерів країн СНД та участь у Каспійському екологічному форумі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. На запитання, чи розмовляв він уже з ним, Трамп відповів, що лише запланував бесіду на сьогодні.

Раніше президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу російського диктатора, заявивши, що той зробив собі «подарунок» на день народження у вигляді масових вбивств цивільних і дітей.

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