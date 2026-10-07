Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам 7 жовтня, передає ClashReport.

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На запитання, чи розмовляв він уже з Путіним, Трамп відповів, що лише запланував бесіду на сьогодні.

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«У мене сьогодні запланований дзвінок. У Путіна день народження. Я впевнений, що ви також його відсвяткуєте», — сказав він.

Так, президент США підтвердив намір поговорити з російським лідером саме в день його народження.

Інших деталей щодо майбутньої розмови Трамп у цій відповіді не повідомив.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу російського диктатора, заявивши, що той зробив собі «подарунок» на день народження, вбивши цивільних громадян і дітей.

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Найбільше 7 жовтня постраждали Прилуки. Російська ракета Х-101 влучила просто в житловий будинок.

Українські військові експерти вже проаналізували, чи відстріляла РФ весь запас накопичених ракет та коли може повторити удар.

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