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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп зателефонує Путіну — привід для розмови вже оголошено

Трамп розповів журналістам про заплановану розмову з Путіним і висловив впевненість, що усі присутні знають тему бесіди.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Трамп зателефонує Путіну — привід для розмови вже оголошено

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам 7 жовтня, передає ClashReport.

На запитання, чи розмовляв він уже з Путіним, Трамп відповів, що лише запланував бесіду на сьогодні.

«У мене сьогодні запланований дзвінок. У Путіна день народження. Я впевнений, що ви також його відсвяткуєте», — сказав він.

Так, президент США підтвердив намір поговорити з російським лідером саме в день його народження.

Інших деталей щодо майбутньої розмови Трамп у цій відповіді не повідомив.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу російського диктатора, заявивши, що той зробив собі «подарунок» на день народження, вбивши цивільних громадян і дітей.

Найбільше 7 жовтня постраждали Прилуки. Російська ракета Х-101 влучила просто в житловий будинок.

Українські військові експерти вже проаналізували, чи відстріляла РФ весь запас накопичених ракет та коли може повторити удар.

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