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Трамп зателефонує Путіну — привід для розмови вже оголошено
Трамп розповів журналістам про заплановану розмову з Путіним і висловив впевненість, що усі присутні знають тему бесіди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це він сказав журналістам 7 жовтня, передає ClashReport.
На запитання, чи розмовляв він уже з Путіним, Трамп відповів, що лише запланував бесіду на сьогодні.
«У мене сьогодні запланований дзвінок. У Путіна день народження. Я впевнений, що ви також його відсвяткуєте», — сказав він.
Так, президент США підтвердив намір поговорити з російським лідером саме в день його народження.
Інших деталей щодо майбутньої розмови Трамп у цій відповіді не повідомив.
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