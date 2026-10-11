Трамп грозиться розпочати війну: кого цього разу хочуть «втихомирити» США

Атаки хуситів на Саудівську Аравію / © Associated Press

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Офіційний Вашингтон категорично засудив черговий напад єменських повстанців-хуситів на аеропорт у Саудівській Аравії, який міг призвести до загибелі щонайменше 12 людей, серед яких був громадянин США. Очільник Білого дому Дональд Трамп припустив імовірність того, що американські військові долучаться до Саудівської Аравії проти проіранських формувань.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Трамп засудив удари хуситів по аеропорту в Саудівській Аравії і пригрозив втручанням

За офіційними даними саудівських сил, 10 жовтня міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав уже третьої атаки впродовж останнього тижня. Унаслідок цього удару загинули щонайменше 12 осіб, ще понад три сотні дістали поранення.

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Останнім часом хусити суттєво наростили удари із застосуванням дронів та ракет. Вони атакують територію Саудівської Аравії ще з літа.

Під час спілкування з пресою у Білому домі журналісти поставили Трампу запитання щодо того, чи приєднуватимуться США до дій Саудівської Аравії проти хуситів, на що він відповів: «Можливо».

«Ми розглянемо це питання. Ми щойно дізналися про нещодавній напад, тож ухвалимо рішення. Ми діємо дуже швидко», — зазначив Трамп.

Пізніше Трамп також повідомив, що запланував розмову з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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«Те, що сталося в Саудівській Аравії, є неприйнятним», — додав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо підтвердив інформацію про загибель американця під час останнього обстрілу й висунув вимогу негайно зупинити атаки.

«Ці ганебні напади демонструють кричущу зневагу до життів невинних цивільних. Вони мають припинитися негайно», — написав Рубіо в соцмережі X.

За даними американських медіа, раніше Вашингтон залишав без задоволення прохання Ер-Ріяда щодо прямого залучення американських сил до військових дій проти хуситів.

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Тим часом військова коаліція під проводом Саудівської Аравії, яка підтримує офіційно визнану владу Ємену, кваліфікувала останній обстріл як «воєнний злочин» та запевнила, що «рішуче відреагує на цей терористичний напад».

З моменту завершення липневого перемир’я у багаторічному конфлікті, єменські хусити розпочали безпрецедентну за силою серію ударів дронами та ракетами по території Саудівської Аравії. Під прицілом бойовиків опинилися летовища, об’єкти нафтової інфраструктури й танкер.

Паралельно активізувалися бої проти урядових військ Ємену, які спираються на саудівську підтримку. Новий вибух громадянської війни в країні стався саме у липні, коли остаточно припинила діяти чотирирічна угода про припинення вогню між владою та повстанцями.

Хусити атакували аеропорт Саудівської Аравії

Нагадаємо, єменські хусити заявили про удар по аеропорту в Ер-Ріяді, внаслідок якого на стоянці біля термінала загорівся пасажирський літак саудівської авіакомпанії Saudia Airlines.

За даними джерел, людей усередині судна, ймовірно, не було, проте можливі постраждалі. Угруповання також закликало працівників триматися подалі від місцевих енергетичних об’єктів, які можуть стати їхніми наступними цілями.

Після цієї атаки міжнародні авіакомпанії Lufthansa та Air India ухвалили рішення призупинити польоти до столиці Саудівської Аравії. Крім того, саудівські посадовці повідомили, що уламки перехопленої ракети влучили в дитячий садок та медичний комплекс в Ер-Ріяді.

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