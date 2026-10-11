«Зайшов надто далеко»: Маск слідом за Трампом висловився про Зеленського

Маск публічно став на бік Трампа у критиці Зеленського / © Associated Press

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Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск підтримав Дональда Трампа у критиці Володимира Зеленського і заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко».

Про це Маск написав в соцмережі X.

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«Зеленський зайшов надто далеко», — написав мільярдер.

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Маск залишив цей коментар під дописом акаунту Rapid Response 47, що оприлюднив відео, на якому Трамп говорить про удари України по російських НПЗ і критикує Зеленського, що той нібито не хоче домовлятися з РФ.

«Ми сказали Зеленському: „Ти можеш робити з Росією що завгодно, але не чіпай нафтопереробні заводи, бо це світова проблема“. І що він робить? Йде і б’є по дизельному паливу. Краще б йому, чорт забирай, зупинитися», — сказав на цьому відео Трамп.

В іншому коментарі Маск написав: «Я згоден, пора Україні отримати нового лідера».

Зауважимо, що у серпні цього року Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска однією з найвищих державних нагород України — орденом Свободи.

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Нове загострення між Україною та США: останні новини

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп відзначився новою гучною заявою. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше. Також Трамп додав, що «настав час для України обрати нового президента».

Також ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни.

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