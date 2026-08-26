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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ілон Маск отримав одну з найвищих державних нагород України: указ Зеленського

Ілон Маск отримав одну з найвищих державних нагород України. Володимир Зеленський відзначив засновника SpaceX і Tesla за заслуги у захисті життя людей та свободи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ілон Маск отримав орден Свободи

Ілон Маск отримав орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска високою державною нагородою — орденом Свободи.

Про це йдеться в офіційному указі №835/2026, який з’явився на президентському вебсайті.

Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Як йдеться в указі, американського підприємця та інженера удостоїли цієї відзнаки за визначні особисті заслуги перед Україною.

«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній „СпейсЕкс“ та „Тесла“, Сполучені Штати Америки».

Маск поставив умову Україні щодо війни

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на Ілона Маска, аби той дозволив використовувати супутникову систему Starlink для ударів по російських пускових ракетних установках.

За інформацією The Atlantic, Трамп не надав конкретної відповіді, а колишній міністр оборони Михайло Федоров продовжує переговори через закриті канали, проте позитивного рішення поки немає.

Маск наполягає на ризику ескалації та закликає до укладення мирної угоди, тоді як SpaceX ситуацію не коментує. Раніше Федоров уже звертався до американського мільярдера через використання Starlink російськими військами для наведення дронів. Тоді сторони узгодили план блокування російського доступу до терміналів, хоча ЗСУ продовжили використовувати систему для власних безпілотників.

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