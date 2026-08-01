Atlantic: Маск відмовився зустрічатись з Зеленським — що у нього хотів попросити президент

Маск відмовив Зеленському у зустрічі щодо Starlink, — The Atlantic / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський хотів зустрітися з американським мільярдером Ілоном Маском, щоб той дозволив використовувати Starlink для керування дронами під час атак по РФ. Але Маск нібито відмовився від зустрічі.

Про це повідомив уже відомий українцям журналіст Саймон Шустер для видання Atlantic з посиланням на власні джерела.

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Прохання Зеленського до Трампа

За даними Шустера, під час закритих переговорів у Білому домі у вівторок Зеленський виклав план, за допомогою якого Україна зможе пережити ще одну зиму війни з Росією. Щоб він спрацював, президенту Трампу потрібно було б попросити про велику послугу свого союзника Ілона Маска. Але, за словами двох чиновників, знайомих з розмовою, Трамп ухилився від зобов’язань, що поставило під сумнів майбутнє плану.

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Зеленський нібито просив розширити використання мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Маск.

За даними Atlantic, президент України попросив Трампа отримати дозвіл Маска на використання Starlink для керування ударами безпілотників усередині Росі. У виданні нагадують, що досі Маск дозволяв нашим Силам оборони використовувати Starlink лише на власній території, включаючи Крим та інші регіони, окуповані Росією. Аерокосмічна компанія Маска SpaceX обмежила використання Starlink усередині Росії.

Навіщо Україні Starlink у РФ: полювання на балістику

Таким чином, українська кампанія далекобійних ударів безпілотників використовує менш надійні методи наведення, включаючи бортові комп’ютери з навігаційними інструментами на базі штучного інтелекту. Ця зброя виявилася ефективною для ураження великих об’єктів інфраструктури в Росії, таких як нафтопереробні заводи та склади.

Але під час переговорів з Трампом у вівторок Зеленський пояснив необхідність ураження набагато менших та мобільніших цілей, особливо батарей балістичних ракет, які російські війська використовували для ударів по містах по всій Україні.

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Starlink пропонує найточніші доступні засоби для керування українськими безпілотниками по російських ракетних пускових установках, багато з яких встановлені на вантажівках, розкиданих по всій Росії.

Автор стверджує, що під час свого візиту до США Зеленський попросив зустрітися з Маском, щоб обговорити свій план щодо націлювання на ці пускові установки. Але мільярдер відмовився від запрошення. Маск і SpaceX не відповіли на запити журналістів Atlantic про коментарі.

Зазначається, що Трамп сказав своєму Зеленському, що розгляне ці запити, але не уточнив, чи зрештою їх задовольнить. Він запевнив, що поговорить з Маском про це, але не навів графіку цієї розмови чи свого остаточного рішення.

Трамп не приховував свого бажання завершити конфлікт між Росією та Україною і був розчарований тим, скільки часу це зайняло. Один з чиновників сказав, що його остаточне рішення щодо пропозиції Зеленського, ймовірно, значною мірою залежатиме від того, чи вважає він, що вона може допомогти пришвидшити завершення конфлікту. Якщо він вважає, що використання Starlink дозволить Україні підштовхнути Путіна до столу переговорів, то Трамп може підтримати це. Але якщо він вважає, що це лише загострить ситуацію, то він, ймовірно, не буде цього робити, сказав один чиновник.

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Чим ризикує Ілон Маск, допомагаючи Україні

Нещодавно Росія застосувала нові методи перешкоджання сигналам Starlink в Україні. Раніше цього місяця було опубліковано низку документів, які демонструють змову Росії з Китаєм щодо знищення супутників Starlink шляхом злому, глушіння або виведення їх з орбіти. Документи, нібито надані Китаєм та отримані The Insider, підкреслюють ризики, з якими стикається Маск, допомагаючи Україні вести війну.

Журналіст припускає, що готовність мільярдера розширити цю допомогу може залежати від важелів впливу, які має Трамп на Маска, та його бажання використати їх на благо України.

Втрата головного контакту зі SpaceX

Також Шустер нагадує, що в українсьій владі чиновником, який підтримував найтісніші зв’язки з Маском та SpaceX, був Михайло Федоров.

На початку цього року, обіймаючи посаду міністра оборони, Федоров переконав Маска вимкнути приймачі Starlink, які російські війська використовували для запуску власних безпілотників в Україні.

«Але Федоров втратив посаду цього місяця під час перестановки в уряді, що позбавило Україну її основного контакту з Маском», — пише журналіст.

Нагадаємо, також ми писали, що під час переговорів з Трампом Зеленський припустив, якщо Маск відмовиться дозволити використання Starlink, то Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield з тією ж метою.

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