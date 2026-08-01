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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
3 хв

Вечеря з баклажанів до 20 хвилин: три ситні страви на пательні

Баклажан легко перетворити на ситну вечерю, якщо додати білковий компонент і не витрачати час на попереднє вимочування.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Баклажани

Баклажани / © Credits

Для швидкої вечері обирайте невеликий баклажан і нарізайте його тонкими скибками або невеликими кубиками. Нижче — три окремі варіанти для однієї великої пательні — з тофу, консервованою квасолею та м’яким сиром.

Зазначений час є орієнтовним: він розрахований на одну-дві порції, заздалегідь підготовлені продукти та добре розігріту пательню. Якщо потрібно мити, чистити й нарізати всі інгредієнти вже під час готування, кілька хвилин можуть додатися.

ТСН.ua ділиться цікавими рецептами.

Як вкластися в 20 хвилин

Поставте пательню на сильний вогонь ще до завершення нарізання. Баклажан подрібнюйте однаковими шматочками, щоб він приготувався одночасно. Не перевантажуйте поверхню, за потреби обсмажуйте овочі у дві партії, інакше вони тушкуватимуться у власному соку.

Зручний порядок такий:

  • 0–4 хвилини — нарізання та підготовка соусу;

  • 4–11 хвилин — обсмажування баклажана та основного компонента;

  • 11–17 хвилин — додавання овочів і заправки;

  • 17–20 хвилин — фінальне приправлення та подавання.

  • Соус або зелень можна підготувати паралельно зі смаженням.

Стір-фрай із баклажаном, цукіні та тофу

Інгредієнти: баклажан, невеликий цукіні, 150–200 г щільного тофу, 1–2 зубчики часнику, 1 столова ложка соєвого соусу, 1 чайна ложка меду або цукру, олія, перець і зелена цибуля.

Наріжте баклажан і цукіні брусочками, а тофу — кубиками. За 4 хвилини обсмажте тофу до золотистої скоринки й перекладіть на тарілку. У ту саму пательню влийте ще трохи олії, додайте баклажан і готуйте 4 хвилини, помішуючи.

Покладіть цукіні та часник, смажте ще 3 хвилини. Поверніть тофу, влийте суміш соєвого соусу з медом, перемішайте й потримайте на вогні 2 хвилини. Ще 3 хвилини залиште на фінальне приправлення та подавання — разом виходить орієнтовно 20 хвилин.

Баклажан із квасолею та томатами

Інгредієнти: баклажан, 200 г консервованої білої квасолі, невелика цибулина, 1 помідор або 100 г помідорів у власному соку, 1 зубчик часнику, паприка, олія, сіль і перець.

Злийте рідину з квасолі, промийте її та підготуйте овочі. Наріжте баклажан невеликими кубиками, цибулю — дрібно, помідор — шматочками. На гарячій пательні обсмажте цибулю з баклажаном протягом 5 хвилин, помішуючи.

Додайте квасолю, паприку й часник, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Покладіть помідори, посоліть і поперчіть, після чого залиште страву на вогні на 3 хвилини, щоб соус загуснув. Чотири хвилини підуть на підготовку, ще 3 — на подавання: загальний час становить орієнтовно 20 хвилин.

Баклажан-гриль із м’яким сиром і свіжою заправкою

Інгредієнти: баклажан, 120–150 г м’якого сиру, огірок або кілька помідорів чері, жменя зелені, 1 столова ложка йогурту, лимонний сік, олія, сіль і перець.

Наріжте баклажан уздовж скибками завтовшки близько 1 см. Змішайте йогурт із лимонним соком, сіллю та перцем, а огірок або помідори наріжте для свіжої заправки.

Змастіть скибки олією та смажте на добре розігрітій гриль-пательні по 2–3 хвилини з кожного боку. Якщо скибки не вміщаються в один шар, обсмажуйте їх двома партіями: загалом на це піде близько 12 хвилин.

Викладіть гарячий баклажан на тарілку, додайте м’який сир, овочі, зелень і йогуртову заправку. Чотири хвилини піде на підготовку, 12 — на смаження, ще 4 — на подавання; разом — орієнтовно 20 хвилин.

Чи потрібно солити баклажани перед смаженням

Для швидкої вечері попереднє соління не є обов’язковим. Воно може знадобитися, якщо овоч має гіркуватий смак або нарізаний великими шматками, але тоді баклажан доведеться витримати й промокнути, що збільшить час приготування.

Тонка нарізка, висока температура та помірна кількість олії дають змогу одразу переходити до пательні. Якщо овоч починає швидко темніти, зменште вогонь; якщо пускає багато соку — не накривайте його кришкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
380
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