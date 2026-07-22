Як приготувати смажені кабачки з часником за п’ять хвилин: простий і швидкий рецепт

Смажені кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

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У розпал літнього сезону кабачків урожай часто буває настільки щедрим, що доводиться постійно ламати голову над новими рецептами. Довго стояти біля плити в спекотні дні зовсім не хочеться, тому найкращим виходом стане приготування надзвичайно смачної та швидкої страви, яка готується всього за лічені хвилини.

Інгредієнти

Кабачок — 1

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка

Рослинна олія

Часник — 3 зубчики

Петрушка- кілька гілочок

Паприка — 2 щіпки

Сіль — 2 щіпки

Покроковий процес приготування

Свіжий кабачок ретельно промивають під водою та нарізають невеликими акуратними шматочками. Підготовлені овочі перекладають у глибоку миску, додають одну столову ложку кукурудзяного крохмалю і добре перемішують, щоб кожен шматочок покрився тонким шаром, який під час смаження подарує приємну легку хрусткість.

Смажені кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

На розігріту сковороду наливають трохи рослинної олії та викладають кабачки. Їх обсмажують на середньому вогні до появи гарного золотистого кольору.

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Поки овочі готуються, дрібно рубають свіжу петрушку та нарізають три зубчики часнику. До майже готових кабачків додають подрібнений часник, дві щіпки солі та дві щіпки паприки, після чого все ретельно перемішують для рівномірного розподілу прянощів. Наприкінці страву щедро посипають зеленню петрушки, знімають з вогню та подають до столу.

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