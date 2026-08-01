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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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143
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Зеленський підтвердив ураження трьох НПЗ у Росії та підсанкційного контейнеровозу

За словами президента, уражено підсанкційний російський контейнеровоз «Yanina», через що він затонув.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження низки важлих об’єктів ворога. Серед цілей — НПЗ.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Цієї ночі було застосування мідлстрайків — є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно.

Сьогодні ж вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані. Відстань — майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік», — зазначив він.

Раніше Генштаб повідомив, що у ніч проти 1 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника. Зокрема, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області і Криму, та залізничний міст у районі Владиславівки (тимчасово окупований Крим).

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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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