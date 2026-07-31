Один із найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів — Reuters

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Рязанський нафтопереробний завод у Росії повністю припинив перероблення сирої нафти після атаки українських безпілотників. Відновлення його роботи може тривати близько двох тижнів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, підприємство зупинилося у середу. Очікується, що простій триватиме приблизно два тижні.

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Джерела пояснили, що після аварійного зупинення нафтопереробних потужностей їх неможливо швидко повернути до роботи. Фахівцям необхідно повторно запустити установки первинного та вторинного перероблення, налаштувати технологічні процеси й відновити параметри якості продукції.

Рязанський НПЗ має важливе значення для паливної галузі РФ. 2024 року підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти — близько 4,9% від загального обсягу нафтоперероблення у Росії.

За рік завод також виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,3 млн тонн мазуту.

Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.

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