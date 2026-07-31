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ТСН у соціальних мережах

Один із найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів — Reuters

© Supernova+

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Категорія
Світ
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Один із найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів — Reuters

Один із найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки українських дронів — Reuters

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю зупинив перероблення нафти після атаки українських безпілотників. Відновлення роботи Рязанського НПЗ може тривати близько двох тижнів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Рязанський нафтопереробний завод у Росії повністю припинив перероблення сирої нафти після атаки українських безпілотників. Відновлення його роботи може тривати близько двох тижнів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За словами одного зі співрозмовників агентства, підприємство зупинилося у середу. Очікується, що простій триватиме приблизно два тижні.

Джерела пояснили, що після аварійного зупинення нафтопереробних потужностей їх неможливо швидко повернути до роботи. Фахівцям необхідно повторно запустити установки первинного та вторинного перероблення, налаштувати технологічні процеси й відновити параметри якості продукції.

Рязанський НПЗ має важливе значення для паливної галузі РФ. 2024 року підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти — близько 4,9% від загального обсягу нафтоперероблення у Росії.

За рік завод також виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,3 млн тонн мазуту.

Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
304
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