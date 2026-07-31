Як правильно приготувати варення / © pixabay.com

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Домашнє варення не завжди виходить таким густим, як хотілося б. Особливо часто з цією проблемою стикаються під час приготування ласощів із соковитих ягід або фруктів, які містять багато вологи. Водночас далеко не всі хочуть використовувати крохмаль чи желатин, адже вони можуть змінювати смак і текстуру готового продукту.

На щастя, існує кілька перевірених методів, які допомагають зробити варення густішим природним способом. Про них — у матеріалі ТСН.ua.

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Довше уварюйте варення

Найпростіший спосіб отримати густу консистенцію — дати зайвій рідині випаруватися. Під час тривалого варіння сироп стає більш концентрованим, а варення набуває бажаної густоти.

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Щоб не переварити ягоди чи шматочки фруктів, досвідчені кухарі рекомендують готувати десерт у кілька етапів. Масу доводять до кипіння, варять 5–10 хвилин, після чого повністю охолоджують. Таку процедуру повторюють кілька разів.

Завдяки цьому плоди краще просочуються сиропом, а готовий продукт виходить густим без додаткових загусників.

Додайте фрукти, багаті на пектин

Природним загусником є пектин — рослинна речовина, яка міститься у багатьох плодах. Найбільше її в яблуках, айві, аґрусі, смородині, сливах і цитрусових.

Якщо варення готується з полуниці, черешні, вишні чи малини, до нього можна додати кілька натертих кислих яблук або трохи яблучного пюре. Під час варіння пектин активізується й допомагає сиропу стати густішим.

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Ще один варіант — використати шкірку або сік лимона. Цитрус не лише покращує консистенцію, а й робить смак більш насиченим.

Використовуйте правильне співвідношення цукру

Цукор виконує не лише роль консерванта. Він також впливає на щільність сиропу.

Якщо його замало, готовий десерт може залишатися рідким навіть після тривалого варіння. Класичним вважається співвідношення один до одного — один кілограм цукру на один кілограм плодів. Водночас кількість можна коригувати залежно від солодкості фруктів і рецепта.

Важливо пам’ятати, що надлишок цукру теж небажаний, адже це може призвести до кристалізації варення під час зберігання.

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Готуйте невеликими порціями

Чим більший об’єм варення в каструлі, тим довше випаровується рідина. Саме тому досвідчені кулінари радять не варити одразу весь урожай.

Невеликі порції прогріваються рівномірніше, а сироп швидше досягає потрібної густоти. Крім того, так легше контролювати процес і не допустити пригорання.

Як перевірити, чи готове варення

Щоб зрозуміти, чи досягло варення потрібної консистенції, можна скористатися простим способом.

Нанесіть кілька крапель сиропу на холодну тарілку та залиште на хвилину. Якщо крапля не розтікається, а поверхня злегка зморщується при натисканні ложкою, десерт уже достатньо густий.

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