Що приготувати з кабачків за 15 хвилин: топ-3 прості та смачні рецепти на кожен день

Що приготувати з кабачків / © Фото з відкритих джерел

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Сезон кабачків — чудова нагода урізноманітнити домашнє меню без зайвих витрат часу. Цей овоч швидко готується, поєднується з більшістю продуктів і чудово смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Якщо після роботи не хочеться довго стояти біля плити, достатньо 10–15 хвилин, щоб отримати повноцінну страву.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо, які три страви з кабачків можна приготувати буквально за чверть години.

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Кабачкові оладки із сиром

Це один із найпопулярніших рецептів літа. Завдяки твердому сиру оладки виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні.

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Інгредієнти:

1 середній кабачок;

1 яйце;

70–100 г твердого сиру;

3–4 ст. л. борошна;

сіль і чорний перець;

кріп або петрушка за бажанням;

олія для смаження.

Як приготувати

Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйце, натертий сир, борошно, подрібнену зелень і спеції. Перемішайте до однорідної маси. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте суміш ложкою та обсмажуйте приблизно по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Подавати такі оладки найкраще зі сметаною, грецьким йогуртом або часниковим соусом.

Кабачки з часником і соєвим соусом на сковороді

Ця страва сподобається тим, хто любить насичений смак і мінімум інгредієнтів. Кабачки залишаються соковитими, а часник і соєвий соус додають їм пікантності.

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Інгредієнти:

2 невеликі кабачки;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. оливкової або соняшникової олії;

чорний перець;

кунжут і зелена цибуля для подачі.

Як приготувати

Наріжте кабачки кружальцями або півкільцями. На добре розігрітій сковороді обсмажуйте їх 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додайте подрібнений часник і соєвий соус. Готуйте ще близько хвилини, після чого зніміть із вогню. Перед подачею посипте кунжутом або зеленою цибулею.

Таку страву можна подавати як самостійну закуску або як гарнір до м’яса, риби чи рису.

Омлет із кабачками та зеленню

Легка вечеря або ситний сніданок, який готується швидше, ніж закипає чайник.

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Інгредієнти:

1 невеликий кабачок;

3 яйця;

2 ст. л. молока;

сіль і перець;

зелень;

1 ст. л. олії.

Як приготувати

Кабачок наріжте тонкими кружальцями або кубиками та обсмажуйте на сковороді близько 5 хвилин до м’якості. Окремо збийте яйця з молоком, сіллю та перцем. Вилийте суміш на кабачки, накрийте кришкою й готуйте ще 5–6 хвилин на невеликому вогні. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

За бажанням до омлету можна додати помідори, моцарелу, шинку або бринзу.

Чому варто готувати кабачки частіше

Кабачки містять багато води, клітковини, калію та вітамінів, водночас залишаючись низькокалорійним продуктом. Саме тому вони добре підходять для літнього меню. Крім того, овоч швидко проходить термічну обробку, тому навіть після насиченого дня можна приготувати смачну домашню вечерю менш ніж за 15 хвилин.

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