10 хвилин, і сніданок готовий: топ-3 прості рецепти з продуктів, які є у кожному холодильнику

Що приготувати на сніданок / © pixabay.com

Реклама

Літній ранок хочеться починати без довгого стояння біля плити. У спеку мало хто має бажання готувати складні страви, тому на перший план виходять легкі, поживні та швидкі сніданки.

Яйця, сир, сезонні овочі, хліб, вівсянка та фрукти, які є майже в кожному холодильнику, допоможуть створити повноцінний ранковий прийом їжі всього за 10–15 хвилин. Три рецепти, які ідеально підходять для літа — у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

1. Омлет із помідорами, зеленню та сиром

Класичний омлет можна легко перетворити на ароматний літній сніданок, якщо додати свіжі овочі та зелень. Страва виходить соковитою, ситною та дуже ніжною.

Реклама

Інгредієнти

3 яйця;

1 великий помідор;

50 г твердого або кисломолочного сиру;

жменя кропу чи петрушки;

1 ст. л. молока (за бажанням);

сіль і перець;

вершкове або рослинне масло.

Спосіб приготування

Помідор наріжте невеликими кубиками, сир натріть або розкришіть, зелень дрібно посічіть. Яйця збийте виделкою разом із молоком, посоліть і поперчіть. На розігріту сковороду викладіть помідори та обсмажуйте їх близько хвилини. Потім влийте яєчну суміш, зверху рівномірно розподіліть сир і зелень. Накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні 5–7 хвилин. Подавайте зі свіжим огірком, листям салату або шматочком цільнозернового хліба.

Час приготування: 10 хвилин.

2. Лінива вівсянка з ягодами та йогуртом

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто не хоче вмикати плиту зранку. Якщо підготувати основу ввечері, вранці залишиться лише додати свіжі ягоди.

Реклама

Інгредієнти

5 ст. л. вівсяних пластівців;

150 мл натурального йогурту або кефіру;

1 ч. л. меду;

жменя полуниці, малини, чорниці або смородини;

горіхи чи насіння за смаком.

Як приготувати

У банку або миску насипте пластівці, залийте йогуртом, додайте мед і добре перемішайте. Поставте в холодильник мінімум на 6 годин. Вранці прикрасьте ягодами, горіхами або насінням льону. Якщо часу зовсім немає, можна просто змішати всі інгредієнти без настоювання — пластівці також будуть смачними, хоча й більш хрусткими.

Час приготування: 5 хвилин увечері та 2 хвилини зранку.

3. Гарячі бутерброди на сковороді

Коли вдома є лише хліб, сир і ковбаса або шинка, цього достатньо для швидкого та апетитного сніданку.

Реклама

Інгредієнти

4 шматочки батона або тостового хліба;

100 г сиру;

100 г шинки, ковбаси або відвареного курячого філе;

1 яйце;

зелена цибуля або кріп;

вершкове масло.

Покрокове приготування

Натріть сир, дрібно наріжте шинку та зелень. Змішайте їх із яйцем. На кожен шматочок хліба викладіть начинку. Викладіть бутерброди на добре розігріту сковороду начинкою догори. Накрийте кришкою та готуйте 5–6 хвилин на мінімальному вогні, поки сир повністю не розплавиться. За бажанням додайте кружечки помідора або кілька листочків базиліку вже перед подачею.

Час приготування: 10 хвилин.

Як зробити літній сніданок ще кориснішим

У теплу пору року варто максимально використовувати сезонні продукти. Огірки, помідори, кабачки, солодкий перець, зелень, ягоди та фрукти не лише покращують смак страв, а й забезпечують організм вітамінами та клітковиною.

Щоб сніданок був збалансованим, поєднуйте:

білки (яйця, сир, йогурт);

повільні вуглеводи (вівсянка, цільнозерновий хліб);

овочі або ягоди;

невелику кількість корисних жирів (горіхи, насіння, авокадо).

Таке поєднання допомагає довше зберігати відчуття ситості та підтримує енергію до обіду.

Новини партнерів