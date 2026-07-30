Ця річ на вашій кухні може бути бруднішою за унітаз: коли її час викинути

Як часто потрібно змінювати губку для посуду / © Pexels

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Губка для миття посуду — саме той предмет на кухні, який ми використовуємо ледь чи не найчастіше. Вона щодня контактує із залишками їжі, жиром і вологою, що створює сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.

Своєчасна заміна губки має не менше значення, ніж регулярне миття посуду. Навіть коли вона виглядає чистою, це не означає, що вона безпечна для використання. Як розібратись — пояснюємо у матеріалі ТСН.ua.

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Як часто потрібно міняти губку

За рекомендаціями фахівців із гігієни, кухонну губку бажано змінювати щонайменше раз на тиждень. Якщо ви миєте посуд кілька разів на день або часто очищаєте нею дошки після сирого м’яса, риби чи яєць, нову губку варто брати кожні 3–5 днів.

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У великій родині, де кухня використовується особливо активно, термін служби такого аксесуара ще коротший. Водночас губка, яка застосовується лише зрідка, може прослужити трохи довше, але лише за умови правильного догляду.

Чому губка швидко стає небезпечною

Пориста структура чудово затримує частинки їжі та вологу. Через це всередині створюється середовище, у якому бактерії можуть активно розмножуватися.

Під час кожного наступного миття посуду частина мікроорганізмів переноситься на тарілки, чашки, столові прибори та кухонні поверхні. Особливо небезпечним є контакт губки із сирими продуктами тваринного походження, адже це підвищує ризик поширення патогенних бактерій.

Чим загрожує несвоєчасна заміна

Якщо користуватися однією губкою занадто довго, можна зіткнутися з кількома неприємними наслідками.

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Насамперед зростає ризик перехресного забруднення. Це означає, що мікроорганізми з брудного посуду можуть потрапити на вже вимитий або навіть на продукти, які не проходять термічну обробку.

Крім того, стара губка починає виділяти неприємний запах. Причиною стають бактерії та грибки, які активно розкладають органічні залишки.

У деяких випадках використання забрудненої губки може сприяти виникненню харчових отруєнь, особливо якщо на кухні порушуються й інші правила гігієни.

Як зрозуміти, що губку пора викинути

Не варто чекати завершення рекомендованого терміну, якщо губка вже має очевидні ознаки зношення.

Замінити її потрібно, якщо:

з’явився стійкий неприємний запах;

матеріал почав кришитися або втрачати форму;

поверхня потемніла чи вкрилася плямами;

губка погано піниться навіть із мийним засобом;

після промивання вона залишається слизькою.

Будь-яка з цих ознак свідчить, що очищати посуд таким виробом уже не варто.

Як продовжити термін використання

Повністю позбутися бактерій у губці практично неможливо, але їхню кількість можна зменшити.

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Після миття посуду губку необхідно ретельно промити від залишків їжі, добре відтиснути та залишити висихати в місці, де вона не накопичуватиме вологу. Не рекомендується постійно тримати її на дні мийки або в закритому контейнері без доступу повітря.

Для різних завдань бажано використовувати окремі губки. Наприклад, одну — для посуду, іншу — для стільниці, а ще одну — для миття раковини. Такий підхід допоможе зменшити ризик перенесення бактерій між різними поверхнями.

Просте правило, яке допоможе зберегти чистоту

Кухонна губка коштує недорого, але її регулярна заміна може суттєво вплинути на рівень гігієни в домі. Якщо оновлювати її хоча б раз на тиждень і правильно висушувати після кожного використання, ризик накопичення небезпечних мікроорганізмів значно зменшиться.

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