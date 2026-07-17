Засіб для миття посуду може зіпсувати ці 5 речей: що краще ним не мити

5 речей, які не можна чистити засобом для миття посуду / © Pexels

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Засіб для миття посуду часто використовують не лише на кухні, а й під час прибирання всього будинку. Він добре справляється з жиром і забрудненнями, однак підходить далеко не для всіх поверхонь. Фахівчиня з прибирання та власниця клінінгової компанії Стефані Філліпс назвала п’ять речей, які не варто очищати цим засобом, а також пояснила, чим його краще замінити.

Про це повідомило видання martha stewart.

Дерев’яні меблі

Попри поширену думку, засіб для миття посуду не підходить для регулярного догляду за дерев’яними меблями. За словами експертки, сильні мийні компоненти можуть змивати природні олії, які захищають поверхню деревини. Через це матеріал поступово стає сухим і тьмяним, а з часом може втратити блиск, потріскатися або навіть деформуватися. Крім того, засіб здатен залишати наліт, який складно повністю прибрати та який може спричинити зміну кольору поверхні.

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Стефані Філліпс радить приблизно раз на місяць використовувати спеціальну поліроль для дерева, наносячи її на чисту тканину. Також вона рекомендує накривати дерев’яні обідні столи під час їжі, щоб уникнути сильних забруднень і потреби в інтенсивному чищенні.

Шкіряні вироби

Шкіра також потребує спеціального догляду. Хоча засіб для миття посуду ефективно розчиняє жир, саме це і може нашкодити шкіряним виробам. Він видаляє природні жири, які підтримують матеріал м’яким і захищеним.

У результаті шкіра може пересихати, ставати крихкою та вкриватися тріщинами. Тому для очищення таких поверхонь експертка радить використовувати спеціальні засоби для шкіри, а після чищення обов’язково наносити кондиціонер.

Килими

Для видалення плям із килимів засіб для миття посуду теж не є найкращим вибором. Основна проблема полягає в тому, що його складно повністю вимити з ворсу. Залишки засобу можуть накопичуватися у волокнах і притягувати пил та бруд, через що килим швидше знову виглядатиме забрудненим.

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За словами Стефані Філліпс, для очищення килимів краще використовувати спеціальні засоби. Для плям біологічного походження вона рекомендує ферментні очищувачі, а для інших забруднень — універсальні засоби для килимів із подальшим очищенням за допомогою мийної машини.

Пральна машина

Експертка наголошує, що засіб для миття посуду не можна використовувати замість прального порошку чи гелю. Він утворює значно більше піни, ніж передбачено для роботи пральної машини. Через це піна може переливатися назовні, створювати безлад і навіть негативно впливати на роботу техніки.

Крім того, надлишок піни заважає якісному полосканню одягу, тому на тканині можуть залишатися мильні залишки. Водночас засіб для миття посуду можна використовувати локально — наприклад, нанести невелику кількість на жирну пляму перед пранням, після чого випрати річ звичайним пральним засобом.

Посудомийна машина

Не менш поширена помилка — використання звичайного засобу для миття посуду в посудомийній машині. Причина та сама: він створює занадто багато піни. На відміну від нього, спеціальні таблетки, капсули або гелі для посудомийних машин мають низький рівень піноутворення та розроблені саме для роботи з такими приладами.

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Якщо спеціального засобу немає під рукою, експертка радить не експериментувати, а просто вимити посуд вручну. Це допоможе уникнути надмірної кількості піни та можливих проблем із роботою посудомийної машини.

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