Соломія Вітвіцька різко відповіла критикам, які засуджують її вагітність у 46 років

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька відповіла на критику вагітності у 46-річному віці.

Так, зірка активно транслює своє життя у новому статусі у соцмережах. Вона не ховає правди і ділиться про підготовку до материнства без прикрас. Та все ж у коментарях знаходяться ті, хто не вгамується через вік майбутньої мами.

Ведуча вже не витримала й у Facebook написала допис, де наголосила, що за такими недоречними коментарями відчувається «біль, страх, розчарування, власні травми й упередження». Вагітна Вітвіцька наголосила, що своїми публікаціями вона навпаки намагається вселити віру в інших жінок, які проходять схожий шлях.

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«Я ділюся своєю історією, зовсім не для того щоб викликати заздрість чи отримати схвалення. Я ділюся нею, бо знаю: сьогодні багато жінок бояться народжувати через війну, вік, застарілі стереотипи, чужий осуд. Якщо моя історія дасть хоча б одній жінці надію, що мрії не мають терміну придатності, що материнство — це не привід для сорому чи осуду, а велике щастя, значить, я не дарма була відвертою», — зауважила знаменитість.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія додала, що «не зобов’язана жити за чужими сценаріями» й закликала бути «добрішими одне до одного та щасливішими». Водночас згадала й приємні коментарі та подякувала шанувальникам за підтримку.

Зазначимо, вперше про вагітність Соломія Вітвіцька заявила навесні цього року, коли мала вже помітно округлий животик. Незабаром після того зірка побралася з військовим Олексієм Ситайлом. Майбутні батьки очікують на сина.

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