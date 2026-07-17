ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Соломія Вітвіцька різко відповіла критикам, які засуджують її вагітність у 46 років

Ведуча вже незабаром вперше стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька відповіла на критику вагітності у 46-річному віці.

Так, зірка активно транслює своє життя у новому статусі у соцмережах. Вона не ховає правди і ділиться про підготовку до материнства без прикрас. Та все ж у коментарях знаходяться ті, хто не вгамується через вік майбутньої мами.

Ведуча вже не витримала й у Facebook написала допис, де наголосила, що за такими недоречними коментарями відчувається «біль, страх, розчарування, власні травми й упередження». Вагітна Вітвіцька наголосила, що своїми публікаціями вона навпаки намагається вселити віру в інших жінок, які проходять схожий шлях.

«Я ділюся своєю історією, зовсім не для того щоб викликати заздрість чи отримати схвалення. Я ділюся нею, бо знаю: сьогодні багато жінок бояться народжувати через війну, вік, застарілі стереотипи, чужий осуд. Якщо моя історія дасть хоча б одній жінці надію, що мрії не мають терміну придатності, що материнство — це не привід для сорому чи осуду, а велике щастя, значить, я не дарма була відвертою», — зауважила знаменитість.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія додала, що «не зобов’язана жити за чужими сценаріями» й закликала бути «добрішими одне до одного та щасливішими». Водночас згадала й приємні коментарі та подякувала шанувальникам за підтримку.

Зазначимо, вперше про вагітність Соломія Вітвіцька заявила навесні цього року, коли мала вже помітно округлий животик. Незабаром після того зірка побралася з військовим Олексієм Ситайлом. Майбутні батьки очікують на сина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie