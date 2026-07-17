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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
2 хв

45-річна Наталія Валевська після натяку на заручини зізналася, чому приховує обличчя коханого

Співачка пояснила свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталія Валевська

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська, яка раніше інтригувала фото каблучки і натякала на заручини, висловилася про особисте життя.

Артистка зізналася, що свідомо оберігає особисте життя від сторонніх очей. За її словами, коханий не прагне публічності, тож вона поважає його бажання й не показує його обличчя в соцмережах. Саме тому на спільних світлинах чоловік з'являється із закритим емоджі обличчям.

Валевська переконана, що щастя любить тишу, а надмірна відкритість лише шкодить стосункам. Ба більше, співачка каже, що не звикла ділитися особистими переживаннями навіть із найближчим оточенням.

Наталія Валевська з обранцем / © instagram.com/valevska_official

Наталія Валевська з обранцем / © instagram.com/valevska_official

«Це його бажання, яке я поважаю. Не потрібно цього показувати, щось має лишатися мене. Якби не професія, я не виходила б з мушлі. Я така сама жінка, щось прибираю у хаті. Це все лишається приватним і я маю право. Не робіть з життя прохідний двір. Навіть дуже близьким людям не потрібно знати, що відбувається з вами. Для цього має бути одна персона, якій ви довіряєте — це ви», — зазначила Валевська в інтерв’ю «РБК-Україна».

До слова, вже декілька років Наталія Валевська перебуває у стосунках з чоловіком на ім’я Андрій. З ним співачка почала роман після розриву з чоловіком Володимиром Пригладю, з яким була разом 20 років.

Нагадаємо, нещодавно зірка гурту DZIDZIO Орест Галицький зіграв весілля у США і показав свою дружину-красуню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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