Наталія Валевська у сльозах розкрила правду про втрату трьох дітей: "Мені треба простити себе"

Наталія Валевська

Реклама

Українська співачка Наталія Валевська вперше відверто заговорила про три пережиті викидні, почуття провини та непростий шлях до прийняття втрат.

Артистка зізналася, що довгий час не могла навіть відкрито говорити про материнство, адже ця тема залишалася для неї надзвичайно болючою. Лише нещодавно, за її словами, вона зрозуміла, чому свідомо відгородилася від цієї частини свого життя. Співачка каже, що роками намагалася знайти відповіді на запитання, які не давали їй спокою. Водночас сьогодні вона вже може відверто поділитися власною історією. Саме тому вирішила публічно розповісти про пережите.

«Я відчула, що в певний час заблокувала функцію материнства. Тільки цього року до мене це дійшло. Про материнство я говорити так просто не можу, тому що це дуже болюча для мене тема», — поділилася Валевська в інтерв’ю РБК-Україна.

Реклама

Наталія Валевська

Співачка вперше розповіла, що пережила три втрати й вважає себе мамою ненароджених дітей. За словами виконавиці, цей досвід назавжди залишиться частиною її життя. Вона також пригадала, що особливо важкими стали останні роки, коли їй довелося пережити ще дві втрати. Після цього артистка довго шукала причину того, що сталося, і звинувачувала себе. Однак зараз працює над тим, аби остаточно відпустити це почуття.

«Хто винен? Я, тому що я колись зробила певний крок. Але я за нього вже попросила у Бога на сповіді. Значить, Бог мене вже простив. Мені треба простити себе», — зізналася співачка.

Наталія Валевська

Валевська також розповіла, що знайшла власний спосіб попрощатися з ненародженими дітьми. Вона облаштувала символічне місце пам’яті, де змогла поговорити з ними та прожити свої емоції. Окрім цього, артистка наголосила, що жінки мають право бути щасливими незалежно від того, стали вони мамами чи ні. Водночас вона не приховує, що досі мріє про дитину. Якщо ж природним шляхом це не вдасться, співачка готова розглядати усиновлення.

Нагадаємо, нещодавно 45-річна Наталія Валевська з каблучкою на руці натякнула на заручини.

Реклама

Новини партнерів