Ада Роговцева святкує 89-річчя: рідні зворушили її привітаннями та показали архівні сімейні фото

Ада Роговцева / © facebook.com/adarogovtseva

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Сьогодні, 16 липня, легендарна українська акторка Ада Роговцева святкує 89-річчя, а її донька та невістка зворушливо привітали іменинницю, поділившись особистими словами й сімейними світлинами.

Однією з перших до привітань долучилася донька артистки, режисерка Катерина Степанкова. Вона опублікувала тепле фото з мамою, яке передає особливий зв’язок між ними. На знімку Катерина стає перед Адою Роговцевою на коліна, а допис залишила максимально лаконічним. Саме ця простота й розчулила прихильників. У коментарях до привітання шанувальники також засипали акторку побажаннями.

«З днем народження, мамо!» — написала Катерина Степанкова.

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Привітання з днем народження Аді Роговцевій

Не менш емоційне звернення опублікувала й невістка Ади Миколаївни — Вікторія Степанкова, дружина її онука Олексія Степанкова-Ткаченка. Вона показала добірку родинних кадрів і присвятила акторці проникливі рядки, у яких назвала її людиною, до якої хочеться приходити по найважливіше. Наприкінці привітання Вікторія зізналася, що саме Ада Роговцева є для неї життєвим компасом.

«Хочеш поради? Іди до Ади. Хочеш любові? До Ади. Хочеш плакати? До Ади. Хочеш ділитись щастям? Ада. Хочеш мудрості? Посидіти і помовчати біль? Надихнутись? Заземлитись? Обговорити книгу? Сміятись? Просто бути собою? Ада. Так багато любові, так багато людяності, такий великий світ», — написала Вікторія Степанкова.

Привітання з днем народження Аді Роговцевій

Цьогоріч день народження акторки святкують не лише в родинному колі. У соцмережах набирає обертів флешмоб, до якого приєдналися українські актори, журналісти та громадські діячі. Вони записують відео, у яких читають вірші авторства Ади Роговцевої, висловлюючи їй свої повагу та вдячність.

Привітання з днем народження Аді Роговцевій

Привітання з днем народження Аді Роговцевій

Нагадаємо, Ада Роговцева напередодні свого 89-річчя зізналася, що її найбільше лякає.

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