СБУ розкрила деталі про підозрюваного в убивстві Березовської: ким він був для спецслужби

СБУ підтвердила зв’язок із підозрюваним у вбивстві Березовської / © Радіо Свобода

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Один із підозрюваних у справі про вбивство Анастасії Березовської Віталій Жикович раніше мав статус гласного позаштатного співробітника СБУ. Водночас у спецслужбі наголосили, що він ніколи не був штатним працівником чи військовослужбовцем відомства і від квітня 2026 року більше не мав жодного стосунку до Служби.

Про це СБУ повідомила у відповіді на запит проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

У спецслужбі зазначили, що Жикович не проходив військову службу в СБУ та не перебував із відомством у трудових відносинах.

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«Зазначена вами особа серед співробітників-військовослужбовців і працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, не значиться та в попередні роки в СБУ військову службу не проходила і не працювала», — повідомили там.

Ким був Жикович від початку повномасштабної війни

Водночас там підтвердили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Жиковича залучили до роботи як гласного позаштатного співробітника.

За інформацією СБУ, такий статус не надає повноважень проводити оперативно-розшукову, контррозвідувальну чи слідчу діяльність.

«Особи, які мають такий статус, не належать до особового складу Служби та не здійснюють оперативну діяльність самостійно. Вони не наділені повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних чи слідчих заходів, не ухвалюють відповідних процесуальних чи управлінських рішень», — пояснили у відомстві.

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Також у СБУ повідомили, що Жикович не отримував грошового забезпечення, а від квітня 2026 року більше не був пов’язаний зі Службою безпеки України.

Що відомо про справу Березовської

Нагадаємо, 3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Анастасію Березовську за підозрою в замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

За даними українського слідства, 1 липня жінка повернулася до України, а вже за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним у Київській області.

7 липня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом чоловікам у вбивстві Березовської. За версією слідства, вони також можуть бути причетними до замаху на Єрмолаєва в Монако.

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9 липня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Захист Віталія Жиковича заявляє, що він своєї вини не визнає.

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