Ада Роговцева напередодні свого 89-річчя зізналася, що її найбільше лякає

Ада Роговцева

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Легендарна українська акторка Ада Роговцева відверто розповіла про свої переживання перед 89-річчям і поділилася, де планує провести особливий день.

За кілька днів до свята народна артистка України звернулася до шанувальників зі щирими роздумами. Вона зізналася, що досі не може звикнути до цифри свого віку. Каже, навіть вимовити її вголос непросто. Водночас зірка наголошує, що не дозволяє собі втрачати любов до професії. Ба більше, день народження вона традиційно проведе не вдома, а на сцені.

«Я народилася у перший день другої половини літа. І того літа мені завжди не вистачає. Кілька днів лишилося до того, як мені виповниться 89 років. Дивні якісь цифри… І написати, і вимовити страшно. В день народження гратиму, як зазвичай останні роки», — написала знаменитість.

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Ада Роговцева / © instagram.com/ada_rogovtseva

Нині Роговцева перебуває за містом, де проводить час серед природи. Вона розповіла, що збирає ягоди й водночас багато згадує прожиті роки. За словами акторки, вік дедалі більше дається взнаки, адже звичні справи тепер потребують значно більше сил і зосередженості. Проте замість нарікань вона обирає вдячність за рідних, друзів, колег і глядачів, які досі приходять на її вистави.

«Як ягоди в пальцях, перекочуються думки і спогади. Вік відчуваю важко. Великої зосередженості та напруженості вимагає все, що звикла робити з легкістю, на льоту. Та жалітися — гріх! Дякую Богові за родину — за дочку, онуків і правнука! Дякую за коло молодих моїх друзів! За партнерів у роботі! Дякую глядачам, які приходять на вистави. Дякую Богові, що дає сили виходити на сцену, до людей, як робила це з 19-ти років», — зазначила вона.

Попри поважний вік Ада Роговцева продовжує активно грати в театрі та не приховує, що саме сцена залишається для неї головним джерелом натхнення. Після вистави, якою акторка відсвяткує свій день народження, вона планує знову повернутися до заміського будинку та продовжити працювати в саду.

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