Зняли злочин на "подарований" телефон: у Тернополі колишнього пастора підозрюють у зґвалтуванні двох дівчат

Місце злочину / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

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У Тернополі правоохоронці повідомили про підозру 64-річному місцевому жителеві, якого слідство вважає причетним до сексуального насильства щодо двох малолітніх дівчат. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався 9 липня близько 17:30 у лісосмузі одного з мікрорайонів Тернополя. Потерпілими є дівчатка віком 10 і 12 років.

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© ГУ Нацполіції Тернопільської області

Як зазначають у прокуратурі, чоловік, який працює кочегаром і раніше був пастором однієї з релігійних організацій Тернополя, перебував у стані алкогольного сп’яніння. За версією слідства, він пішов слідом за дітьми, які йшли стежкою через лісосмугу, та пообіцяв їм гроші й мобільний телефон за проведений разом час. Правоохоронці стверджують, що усвідомлюючи малолітній вік дівчат, він вчинив щодо них сексуальне насильство.

© ГУ Нацполіції Тернопільської області

Дівчатка зняли злочин на телефон

За інформацією прокуратури, під час події дівчатка знімали дії чоловіка на мобільний телефон, який той передав їм як обіцяну винагороду. Наступного дня родич дітей помітив новий ґаджет і виявив на ньому відеозапис, після чого звернувся до правоохоронців.

© ГУ Нацполіції Тернопільської області

64-річному тернополянинові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) і ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції.

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Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше в Одеській області серійного ґвалтівника 13 хлопчиків засудили до 15 років за ґратами — через вік закон не дозволяє застосувати довічне ув’язнення.

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