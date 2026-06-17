Заманив додому та напоїв: пенсіонер з Хмельниччини зґвалтував неповнолітню

На Хмельниччині пенсіонер зґвалтував дівчину / фото ілюстративне

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На Хмельниччині 67-річного пенсіонера підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні 15-річної дівчини. За скоєне фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Пенсіонер напоїв та зґвалтував 15-річну дівчинку: його упіймали

У Хмельницькому районі правоохоронці оголосили підозру літньому чоловіку, якого звинувачують у злочинах проти статевої свободи та недоторканості неповнолітньої. Подія сталася в одному із сіл Хмельницької області.

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Пенсіонер запропонував підвезти 15-річну дівчину, однак привіз її до себе додому.

У будинку господар запросив гостю до столу та почав пригощати алкогольними напоями. Коли дівчина опинилася у безпорадному стані, пенсіонер перейшов до активних дій.

Спершу він дозволяв собі непристойні зауваження, а згодом вчинив щодо дівчини сексуальне насильство.

Наразі правоохоронці кваліфікували дії затриманого за двома статтями Кримінального кодексу України.

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67-річному пенсіонерові оголосили про підозру за ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи) та ч. 1 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Слідчі дії тривають.

У Києві чоловік двічі намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Зловмисник перебував у гостях у батьків дитини, з якими познайомився напередодні.

Після спільного застілля він залишився на ночівлю і, скориставшись тим, що господарі міцно спали, двічі заходив до кімнати дівчинки, виводив її та вчиняв щодо неї розпусні дії. Дитині вдалося втекти та зачинитися, а про інцидент вона розповіла лише після того, як кривдник пішов.

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Затриманий, у крові якого виявили 2,6 проміле алкоголю, не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він розлучений і має власну 9-річну дитину, яка проживає за кордоном. Наразі фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Через те, що батьки дівчинки зловживають алкоголем і під час події, ймовірно, перебували у стані сп’яніння, Служба у справах дітей вилучила дівчинку з сім’ї. Наразі вирішується питання щодо її подальшого місця проживання.

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