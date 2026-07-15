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Лілія Ребрик стала заслуженою артисткою України і показала, як отримувала нагрудний знак від Кличка
Артистка офіційно отримала почесне звання.
Українська телеведуча Лілія Ребрик офіційно стала заслуженою артисткою України.
Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. Відповідне звання артистці присвоїли ще в березні цього року з нагоди Дня театру. Однак лише зараз Лілія Ребрик отримала нагрудний знак та посвідчення.
Урочисте вручення відбулось у Колонній залі КМДА. На захід Лілія Ребрик одягнула світлий костюм, біляве вона розпустила, а образ доповнила макіяжем. Нагрудний знак та посвідчення заслуженої артистки України знаменитості вручив мер Києва Віталій Кличко, який також подарував їй букет червоних троянд.
«Офіційно. Заслужена артистка України. Приймаю цю нагороду з великою вдячністю і сприймаю як нагадування: найцікавіше завжди попереду. Працюємо далі», — прокоментувала акторка.
Тим часом у коментарях під дописом Лілії Ребрик відбувся справжній бум із привітань. Теплі слова артистці активно писали не лише прихильники, але й колеги. Вони зазначали, що Лілія Ребрик — дійсно талановита акторка, яка заслуговує на це звання.
Нагадаємо, 15 липня лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк теж став заслуженим артистом України. Президент Володимир Зеленський нагородив й інших митців.