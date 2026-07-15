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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
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Лілія Ребрик стала заслуженою артисткою України і показала, як отримувала нагрудний знак від Кличка

Артистка офіційно отримала почесне звання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча Лілія Ребрик офіційно стала заслуженою артисткою України.

Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. Відповідне звання артистці присвоїли ще в березні цього року з нагоди Дня театру. Однак лише зараз Лілія Ребрик отримала нагрудний знак та посвідчення.

Урочисте вручення відбулось у Колонній залі КМДА. На захід Лілія Ребрик одягнула світлий костюм, біляве вона розпустила, а образ доповнила макіяжем. Нагрудний знак та посвідчення заслуженої артистки України знаменитості вручив мер Києва Віталій Кличко, який також подарував їй букет червоних троянд.

Лілія Ребрик та Віталій Кличко / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик та Віталій Кличко / © instagram.com/liliia.rebrik

«Офіційно. Заслужена артистка України. Приймаю цю нагороду з великою вдячністю і сприймаю як нагадування: найцікавіше завжди попереду. Працюємо далі», — прокоментувала акторка.

Тим часом у коментарях під дописом Лілії Ребрик відбувся справжній бум із привітань. Теплі слова артистці активно писали не лише прихильники, але й колеги. Вони зазначали, що Лілія Ребрик — дійсно талановита акторка, яка заслуговує на це звання.

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, 15 липня лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк теж став заслуженим артистом України. Президент Володимир Зеленський нагородив й інших митців.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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