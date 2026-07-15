Сіярто раптово склав депутатський мандат: куди переходить працювати

Петер Сіярто / © Associated Press

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Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про складання депутатських повноважень. Він переходить на керівну посаду в китайській автомобільній компанії BYD.

Про це Сіярто написав у соціальних мережах.

«Я подав заяву про складання повноважень члена парламенту. Причиною стало те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію обійняти міжнародну посаду в одній із ключових компаній світової економіки», — повідомив він у Facebook.

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Політик працюватиме в керівній команді BYD та відповідатиме за зовнішні зв’язки групи компаній і розвиток нових напрямів бізнесу.

Ексміністр назвав BYD одним з найбільших успіхів світової автомобільної промисловості за останні 20 років і провідним виробником транспортних засобів на нових джерелах енергії.

Після поразки партії Віктора Орбана на парламентських виборах у квітні Петер Сіярто залишив посаду голови угорського МЗС, однак спочатку вирішив зберегти депутатський мандат від партії «Фідес».

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