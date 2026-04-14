Путін втратив "адвоката" в ЄС: чим обернеться для Росії та України політична "смерть" Орбана

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Після 16 років при владі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на виборах, поступившись опозиціонеру Петеру Мадяру. Ця подія кардинально змінює баланс сил у Європі та позбавляє Кремль головного «адвоката» в ЄС.

Про це йдеться у статті Atlantic Council.

Партія Орбан «Фідес» програла парламентські вибори з великим відривом. Перемогу здобула опозиційна сила «Тиса» під керівництвом його колишнього союзника Петера Мадяра, який тепер формуватиме новий уряд у Будапешті.

Реклама

Отриманий Мадяром результат дає йому потужний мандат на проведення масштабних внутрішніх реформ. Очікується, що змін зазнає і зовнішньополітичний курс країни. За часів Орбана Угорщина часто вступала в суперечки з партнерами по НАТО та ЄС, водночас підтримуючи близькі контакти з президентом США Дональдом Трампом, Китаєм і Кремлем.

Зміни влади в Угорщині — як це вплине на Україну

Хоча нова угорська влада, ймовірно, спочатку зосередиться на внутрішніх питаннях, підсумки виборів можуть мати серйозні геополітичні наслідки для України та Росії. І в Києві, і в Москві уважно стежили за кампанією та тепер очікують змін у відносинах із Будапештом.

Для України зміна влади в Угорщині відкриває нові перспективи після тривалого періоду напружених відносин. Раніше Будапешт системно блокував євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення Києва, а також гальмував зусилля Європи з підтримки України у війні. Від початку російської агресії 2014 року Орбана в Україні нерідко вважали неофіційним представником президент РФ Володимира Путіна у Брюсселі.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року позиція Орбана стала ще суперечливішою: він регулярно виступав проти надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Реклама

У Києві позитивно відреагували на перемогу Мадяра. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угорців із «демократичними, прозорими та історичними парламентськими виборами» та наголосив, що Київ готовий «розвивати взаємовигідну співпрацю, знаходити рішення старих проблем і відкривати нову сторінку на користь обох народів».

Перші заяви Мадяра про Україну

Перші сигнали змін з’явилися дуже швидко. У Будапешті Мадяр заявив, що не перешкоджатиме наданню Україні важливого кредиту ЄС на 90 млрд євро, який раніше блокував Орбан. Крім того, він розкритикував підхід попередника до мирного врегулювання війни, підкресливши: «Ми не можемо змушувати жодну країну відмовлятися від своєї території».

Попри обнадійливі заяви, в Україні розуміють, що Угорщина навряд чи стане активним союзником. Мадяр уже висловлювався проти постачання зброї Києву та прискореного вступу до ЄС. Водночас у Києві усвідомлюють, що Орбан часто виступав своєрідним «гучномовцем» для інших скептично налаштованих держав Євросоюзу. Однак те, що Будапешт більше не блокуватиме євроінтеграційні процеси України, є важливим позитивним сигналом.

Поразка Орбана стала відчутним ударом для РФ

Для Росії ж поразка Орбана стала відчутним ударом. Хоча Мадяр не прагне відкритої конфронтації з Москвою і допускає співпрацю в енергетичній сфері, він уже розкритикував політику попереднього уряду і дав зрозуміти, що змінить підхід.

Реклама

Протягом багатьох років Кремль використовував Орбана як союзника в Брюсселі для просування власних інтересів — від блокування допомоги Україні до протидії санкціям і обмеженням на російський енергетичний сектор. Після 2022 року угорський прем’єр відкрито виступав проти європейської політики стримування Росії та підтримував вигідні Кремлю сценарії «миру».

Нещодавні витоки інформації підтвердили глибину співпраці між Будапештом і Москвою. Зокрема, повідомлялося, що очільник угорського МЗС Петер Сіярто пропонував передавати Росії внутрішні документи ЄС щодо вступу України бо блоку, а також координував дії з Кремлем для пом’якшення санкцій проти окремих росіян.

Очевидно, що така політика залишиться в минулому. Очікується, що Угорщина перейде до прагматичніших відносин із Росією, паралельно намагаючись відновити довіру з боку ЄС. Хоча Москва має інших союзників у Євросоюзі, жоден із них не мав такого впливу, як Орбан, який донедавна був найдовше чинним лідером ЄС.

Поразка Орбана стала черговим ударом по позиціях Кремля на міжнародній арені. Наприкінці 2024 року було усунуто сирійського лідера Башара Асада, а нещодавно президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали США. Таким чином, Путін втратив ще одного важливого партнера, який допомагав просувати російський вплив у центрі Європи.

Реклама

Після відходу Орбана Європа, ймовірно, стане більш консолідованою у підтримці України та жорсткішою у протидії Росії. Водночас новий уряд Угорщини залишатиметься обережним у питаннях, пов’язаних з Україною, але вже не виконуватиме роль провідника інтересів Кремля. Росія все ще має можливості впливати на ситуацію в Європі, однак втрата Орбана позбавляє її важливого союзника.

До слова, Кремль намагається применшити значущість поразки Орбана, попри втрату головного союзника в ЄС. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що стосунки з Європою і так «на дні», а очільник МЗС Сергій Лавров висунув умови для співпраці з новим урядом Мадяра. Російські блогери стурбовані втратою права вето в Євросоюзі. Аналітики ISW вважають, що Москва навмисно демонструє байдужість, аби зберегти ілюзію незмінного тиску на Україну.