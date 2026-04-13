Вибори в Угорщині: Мережа вибухнула мемами про українського Мадяра та Орбана в Ростові

На виборах 2026 року в Угорщині переміг Петер Мадяр / © Getty Images

Поразка Віктора Орбана та історична перемога опозиційної партії «Тиса» на парламентських виборах 12 квітня спровокували хвилю мемів та іронії в соцмережах. Користувачі активно обговорюють «квитки до Ростова» для колишнього прем’єра та жартують про призначення в Угорщині українського командира з позивним «Мадяр».

Реакція соцмереж на програш Орбана на виборах в Угорщині

Соцмережі вибухнули мемами про вибори в Угорщині та програш Віктора Орбана.

Користувачі натякають, що Орбан тепер приєднається до так званого клубу «тих, хто втік» або втратив владу і «живе» під захистом Росії, тобто буде у «приємній компанії» в Ростові.

Йдеться про проросійських та авторитирних лідерів: Віктора Януковича, Башар Асада, Олександра Лукашенка та Алі Хаменеї.

Користувачі соцмереж «відправляють» Орбана до Ростова

Водночас чимало користувачів соцмереж порівнюють Віктора Орбана з українським президентом-втікачем Віктором Януковичем. Орбан, як і Янукович, маневрував між Москвою та Заходом і блокував допомогу Україні.

Меми також стосуються тематики нещодавнього візиту віцепрезидента США Джея Ді Венса до Будапешта. З’явилися жарти про те, що де б не побував Венс, усе йде не за планом. Зокрема, користувачі зазначають:

«Венс — найкращий спосіб програти вибори»;

«Заплануйте цьому везунчику нарешті візит до Москви»;

«Найефективніша карта Трампа — це Джей Ді Венс».

Жартують користувачі соцмереж і щодо прізвища нового майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра, адже позивний «Мадяр» має очільник Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Юзери іронізують, що тепер в Угорщині керуватиме український військовий.

Користувачі соцмереж жартують щодо прізвища Петера Мадяра та іронізують, що керуватиме країною український військовий

Також користувачі порівнюють Орбана з товстою зеленою жабою, яка «розпухла» від влади, та протиставляють його українському воїнові «Мадяру».

Як відреагували у світі на перемогу Петера Мадяра

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Петера Мадяра та опозиційну силу з перемогою на виборах в Угорщині, назвавши це поверненням країни до європейського курсу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

«Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину», — заявила вона.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск емоційно привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині. Польський політик опублікував уривок їхньої розмови.

«Петере! Я такий радий! Можливо, навіть більше радий, ніж ви — думаю, ви про це знаєте», — сказав Туск.

Також у текстовій підводці до відео він привітав країну з «поверненням до Європи»: «Вітаємо знову у Європі».

Водночас привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою і президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма європейськими країнами і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

Він також додав, що чекає на спільну роботу для зміцнення безпеки обох народів.

В Угорщині святкують перемогу Мадяра на виборах

Уночі 13 квітня Будапешт святкував поразку Орбана танцями та гаслами «Росіяни — додому!», пише «Главком». Десятки тисяч угорців вийшли на вулиці Будапешта святкувати перемогу партії «Тиса». Центр міста, набережна Дунаю та навіть метро були переповнені людьми з прапорами.

На мітингу натовп скандував «Ruszkik haza!» («Росіяни — додому!»), а Петер Мадяр зі сцени оголосив про повернення країни до Європи. За його словами, Угорщина нарешті змінює курс, що люди зустріли гучними оваціями.

Тим часом ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я Угорщини Жолт Гегедюш став зіркою соцмереж після запальних танців на честь перемоги опозиційної правоцентристської партії «Тиса» та Петера Мадяра. Відео з політиком миттєво розлетілося інтернетом, зібравши тисячі позитивних відгуків.

Користувачів соцмереж вразила енергійність і щирість чиновника. У Мережі жартують, що такий активний міністр — чудовий старт для медицини, адже він уже підняв настрій цілій країні. Користувачі з Угорщини та всієї Європи пишуть, що саме такого драйву та «нового дихання» не вистачало політиці після років застою.

Нагадаємо, український політтехнолог Віталій Бала вважає, що позиція Угорщини щодо України може суттєво змінитися залежно від внутрішніх успіхів лідера партії «Тиса» Петера Мадяра, зокрема рівня добробуту угорців. За словами експерта, ключовим фактором також стане склад нового угорського уряду, який сформують у травні, адже брак досвіду в багатьох нових депутатів може вплинути на зовнішньополітичний курс.

