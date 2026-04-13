"Недружня країна": Кремль різко змінив риторику щодо Угорщини після виборів

Кремль відмовився вітати Петера Мадяра / © Associated Press

Росія не привітала лідера угорської партії «Тиса» Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині через позицію Будапешта щодо санкцій проти РФ.

Речник президента РФ Путіна - Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі цього не робитимуть, повідомляють російські медіа.

Росія не збирається вітати Петера Мадяра з перемогою на виборах

«Ми недружнім країнам вітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», — заявив Пєсков.

Російський пропагандист Олександр Юнашев вирішив перепитати, чи означає це, що Росія дружила винятково з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, на що отримав відповідь, що з Орбаном «РФ вела діалог».

Росія включила Угорщину та інші країни Євросоюзу до переліку «недружніх країн» ще 2022 року. Причиною такого кроку стала підтримка антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ до України.

У квітні 2022 року Путін особисто відправив Віктору Орбану вітальну листівку після перемоги партійної коаліції на виборах до Державних зборів Угорщини.

Також під час брифінгу 13 квітня Пєсков заявив, що Кремль «з повагою» ставиться до вибору угорців.

Нагадаємо, лідер партії «Тиса», що перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив, що Будапешт приречений на діалог з Росією через причини географії та енергетики.

Мадяр також додав, що буде змушений вести переговори з Росією, оскільки Будапешт продовжить покладатися на російські енергетичні ресурси.

У Кремлі відреагували блискавично та висловили сподівання на подальшу співпрацю. За словами Пєскова, це «буде корисно для обох сторін».