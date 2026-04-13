Володимир Путін / © Associated Press

Переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що відповість на можливий дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, щоб особисто закликати його зупинити війну проти України.

Про це лідер партії «Тиса» повідомив 13 квітня під час пресконференції, передає Clash Report.

Позиція Мадяра щодо Путіна

Угорський лідер зазначив, що у разі телефонної розмови його головним меседжем стане вимога припинити вбивства та завершити повномасштабну війну, яка триває вже чотири роки.

«Якщо Володимир Путін зателефонує мені, я візьму слухавку. Не думаю, що це станеться. Я сам йому не телефонуватиму. Але якщо ми все-таки поговоримо, я зможу сказати йому, щоб він, будь ласка, припинив вбивства зараз, через чотири роки, і закінчив цю війну, яка не має сенсу й з їхньої точки зору. Адже загинули десятки тисяч росіян», — заявив Петер Мадяр.

Водночас Мадяр заявив, що не впевнений, що його поради вплинуть на рішення керівництва РФ. Політик зауважив, що зупинення агресії, на його думку, має стати результатом зовнішніх факторів, а не лише дипломатичних закликів.

«Не думаю, що він закінчить війну за моєю порадою. Я дуже сподіваюся, що його змусять це зробити незалежно від цього», — додав переможець виборів.

Петер Мадяр переміг на виборах в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, в Угорщині завершилася 16-річна епоха Віктора Орбана: на виборах 12 квітня опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість (138 місць зі 199).

Після цього Петер Мадяр став сенсацією європейської політики, але його бачення майбутнього України залишається складним і неоднозначним.

Тим часом Мадяр заявив, що новий уряд представлятиме всіх громадян і поверне Угорщину до європейського курсу, зокрема працюватиме над розблокуванням фінансування від ЄС.

До слова, після поразки партії Орбана міністр закордонних справ Петер Сіярто прийшов до міністерства. За словами переможця виборів Петера Мадяра, там почали нищити документи, що стосуються санкцій.