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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне підскочили: скільки коштують бензин, дизель та газ 17 липня

Ринок пального в Україні 17 липня демонструє стримані зміни цін.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Мережі АЗС в Україні оновили вартість пального 17 липня. Ціни сьогодні стабільні, проте окремі оператори підвищили вартість пального на гривню.

Про це повідомляє «Главком».

У порівнянні з попередньою добою ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз суттєво не змінилися. Водночас автозаправні станції Socar і UPG підвищили вартість бензину та дизеля на 1 грн.

У середньому літр бензину А-95 коштує близько 75,84 грн, а дизельного пального — 76,81 грн.

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі встановили мережі ОKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне традиційно можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 17 липня 2026 року

UPG

  • A95 — 73,90 грн/л

  • A95+ — 75,90 грн/л

  • ДП — 75,90 грн/л

  • ДП+ — 77,90 грн/л

  • A100 — 84,90 грн/л

  • Газ — 38,40 грн/л

OKKO

  • A95 — 78,90 грн/л

  • A95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 79,90 грн/л

  • ДП+ — 82,90 грн/л

  • A100 — 88,90 грн/л

  • Газ — 41,90 грн/л

WOG

  • A95 — 78,90 грн/л

  • A95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 79,90 грн/л

  • ДП+ — 82,90 грн/л

  • A100 — 88,90 грн/л

  • Газ — 41,90 грн/л

KLO

  • A95 — 75,40 грн/л

  • A95+ — 78,70 грн/л

  • ДП — 74,20 грн/л

  • ДП+ — 77,20 грн/л

  • A100 — 82,50 грн/л

  • A92 — 66,90 грн/л

  • Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

  • A95 — 79,90 грн/л

  • A95+ — 83,90 грн/л

  • ДП — 80,90 грн/л

  • ДП+ — 83,90 грн/л

  • A100 — 89,90 грн/л

  • Газ — 41,90 грн/л

«Укрнафта»

  • A95 — 73,90 грн/л

  • A95+ — 76,90 грн/л

  • ДП — 74,90 грн/л

  • ДП+ — 76,90 грн/л

  • A92 — 69,90 грн/л

  • Газ — 38,40 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • A95 — 70,99 грн/л

  • ДП — 72,99 грн/л

  • Газ — 37,99 грн/л

До слова, через російські атаки на стаціонарні АЗС, особливо на півдні та лівобережжі, оператори можуть перейти на мобільні заправки. Економіст Олексій Кущ попереджає, що це призведе до подорожчання пального, оскільки мережі втратять прибутки від супутніх послуг, таких як кафе та магазини, і будуть змушені компенсувати їх через вищу ціну на бензин та дизель.

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