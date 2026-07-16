Ви смажили цибулю неправильно все життя: що кинути на сковорідку, щоб назавжди забути про сморід

Смажена цибуля не смердітиме, якщо додати соду у сковорідку / © Unsplash

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Професійні кухарі та досвідчені господині поділилися надзвичайно простим кулінарним лайфгаком, який дозволяє повністю нейтралізувати їдкий аромат під час смаження цибулі. Використання цього методу стає справжнім порятунком у холодну пору року або в невеликих квартирах, де дуже важко миттєво провітрити приміщення.

Про цей геніальний трюк пише Blikk.

Що викликає сморід і як діє сода

Під час термічної обробки цибулі виділяються потужні сполуки сірки, які миттєво просочують неприємним запахом усю оселю. Щоб уникнути цього, достатньо на самому початку смаження додати в сковорідку лише одну чайну ложку звичайної харчової соди.

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Якщо ви готуєте дуже велику порцію овочів, можна сміливо використати навіть столову ложку порошку для повного блокування запаху.

Подвійний ефект та кулінарна хитрість

Цей копійчаний засіб не лише вбиває неприємні аромати, але й кардинально змінює текстуру самої цибулі та робить її м’якшою та кремовою. Завдяки цьому під час приготування густих соусів чи гуляшу можна навіть відмовитися від борошна, адже така розм’якшена цибуля слугуватиме ідеальним природним загусником.

Експерти також радять разом із содою додати на сковорідку дрібку солі. Вона змусить овоч швидше пустити сік, він просмажиться більш рівномірно, а комбінація двох інгредієнтів ще ефективніше знищить сірчаний сморід.

Коли сода лише зашкодить страві

Хоча цей трюк ідеально підходить для соусів та підлив, соду категорично не можна додавати, якщо ви хочете отримати хрустку золотисту цибулю. Лужне середовище миттєво руйнує пектин у клітинних стінках овоча та перетворює його на м’яку кашку.

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Тому під час приготування бургерів, страв азійської кухні чи смаження овочів для хрусткого гарніру цей лайфгак застосовувати не варто, а запах доведеться просто перетерпіти.

Як досягти ідеального смаку

Щоб цибуля не згоріла і не набула гіркого присмаку, її слід пасерувати винятково на середньому вогні. Для досягнення неперевершеного кулінарного результату рекомендують використовувати суміш олії та вершкового масла. Олія не дасть маслу швидко згоріти, а масло, зі свого боку, додасть страві багатого і ніжного відтінку.

«Якщо ви застосуєте ці трюки, цибуля стане не лише смачнішою, але й сам процес приготування буде набагато приємнішим. А завдяки м’якшій текстурі цибулі навіть мити посуд буде легше, оскільки на сковорідці не залишиться пригорілих шматочків», — підкреслюють фахівці.

Нагадаємо, смажена цибуля додає страві аромату, глибини смаку та апетитного золотистого відтінку. Проте іноді цибуля виходить гіркою, різкою або навіть підгорілою. Але це можна виправити за допомогою простого кухонного лайфгаку.

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