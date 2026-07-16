Заберуть ґаджети і відправлять спати: для підлітків готують “комендантську годину” в інтернеті

Підліткам блокуватимуть Instagram і TikTok у нічні години / © Credits

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Влада Великої Британії планує зобов’язати соціальні мережі автоматично блокувати доступ до своїх платформ у нічний час для користувачів віком 16 і 17 років. Такі радикальні кроки спрямовані на те, щоб відірвати молодь від екранів смартфонів і дати їй змогу нормально висипатися та фокусуватися на навчанні.

Про це пише Reuters.

Як працюватиме віртуальна комендантська година

Згідно з новим урядовим планом, популярні застосунки будуть автоматично заблоковані для старших підлітків у період від півночі до 6 ранку. Крім того, платформи будуть змушені за замовчуванням вимикати спеціальні алгоритми та функції, які змушують користувачів безкінечно гортати стрічку. Цей крок став логічним продовженням політики уряду після того, як місяць тому Британія анонсувала повну заборону соцмереж для дітей віком до 16 років.

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Проте ці обмеження не будуть абсолютними: підлітки матимуть технічну можливість змінити налаштування і вимкнути цей режим, якщо захочуть. Саме через цю лазівку опозиційна Консервативна партія уже розкритикувала ініціативу. На її думку, комендантська година, яку можна легко скасувати натисканням кнопки, не принесе жодного результату.

Ультиматум для техгігантів і терміни запуску

Міністр з питань безпеки в інтернеті Канішка Нараян наголосив, що технологічні компанії будуть юридично зобов’язані впровадити ці обмеження та проводити суворі перевірки віку користувачів. На тих гравців ринку, які проігнорують нові правила, чекають надзвичайно суворі регуляторні санкції. Наразі власники Instagram, TikTok і YouTube жодним чином не прокоментували урядові наміри.

Перший пакет відповідних нормативних актів надійде на розгляд британського парламенту до кінця поточного року. Очікується, що всі заплановані заходи офіційно набудуть чинності навесні 2027-го.

«Ці заходи матимуть вирішальне значення для того, щоб допомогти молодим людям отримувати необхідний сон, зосередитися на школі й коледжі та проводити більше якісного часу з родиною і друзями», — резюмувала міністерка технологій Ліз Кендалл.

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Нагадаємо, британські експерти з кібербезпеки розкритикували урядовий план щодо повної заборони соціальних мереж для підлітків віком до 16 років. Фахівці попередили про негативні наслідки, зокрема високий ризик витоку конфіденційних даних.

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