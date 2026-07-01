Азербайджан запроваджує жорсткі правила для соцмереж: перевірка віку, згода батьків і великі штрафи

Соцмережі / © Getty Images

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В Азербайджані ухвалили новий закон щодо користування соціальними мережами, який передбачає обов’язкову перевірку віку користувачів, дозвіл батьків для підлітків та суттєві штрафи для платформ за порушення нових правил.

Про це повідомляє Oxu.az.

Згідно з новими законодавчими змінами, дітям до 16 років можуть повністю заборонити створювати акаунти у соціальних мережах. Для підлітків віком від 16 до 18 років реєстрація буде можлива лише за умови підтвердженої згоди батьків або законних представників.

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Соцмережі та цифрові платформи зобов’яжуть впровадити механізми перевірки віку. Серед можливих способів — підтвердження через номер телефону, електронну пошту, банківську карту або інші інструменти цифрової ідентифікації.

Окрім цього, для неповнолітніх користувачів планують запровадити спеціальний «безпечний режим»: посилені налаштування приватності, обмеження геолокації, контроль часу перебування онлайн та додатковий захист персональних даних.

За недотримання нових вимог компаніям загрожують великі штрафи. Для юридичних осіб вони можуть сягати від 25 до 30 тисяч манатів, а у разі повторного порушення — до 50 тисяч манатів.

Влада Азербайджану пояснює нововведення необхідністю захисту дітей від шкідливого контенту та небезпечного впливу цифрового середовища. Водночас критики закону побоюються, що нові правила можуть стати ще одним інструментом посилення державного контролю над інтернетом і свободою слова.

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Нагадаємо, що раніше британські експерти з кібербезпеки розкритикували урядовий план щодо повної заборони соціальних мереж для підлітків віком до 16 років через високий ризик витоку конфіденційних даних.

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