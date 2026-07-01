Астрологічний прогноз на 1 липня

Вино / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день ідеально підходить для початку нових і важливих справ.

Символ дня: Вино.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 8 .

Щасливі кольори дня: бурштиновий, медовий, жовтий, помаранчевий.

Щасливі камені дня: аметист , циркон.

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За яку частину тіла відповідає: нирки .

Хвороби дня: існує велика ймовірність заразитися інфекційним захворюванням, тому слід дотримуватися максимальної обережності: уникати протягів, не відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від важкої, жирної та смаженої їжі, замінивши її овочами та зеленню.

Стрижка дня: стригтися можна лише у разі крайньої необхідності.

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Дачні роботи на сьогодні: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна власноруч створювати захисні талісмани та обереги.

Денні сни: сни цієї ночі є пророчими і збуваються через три дні.

Табу дня: не можна сумувати, впадати у відчай і скаржитися на долю.

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Цитата дня: «Книга — друг самотності. У читанні людина знаходить себе» (Жорж Дюамель)

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