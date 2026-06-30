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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

У традиційному вбранні з золотим поясом і вишивкою: королева Таїланду Сутіда зачарувала образом і молодим виглядом

48-річна королева Сутіда, яка є четвертою дружиною короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона, продемонструвала вишуканий національний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Королева Сутіда

Королева Сутіда / © Associated Press

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон, королева Сутіда і їхня донька — принцеса Сіріваннаварі Наріратана — відвідали державну вечерю в Єлисейському палаці, яку на честь їхнього візиту влаштували президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Сутіда мала елегантний вигляд у традиційному тайському вбранні у сучасному виконанні. Її образ складався з довгої сукні лавандового відтінку з високою горловиною та довгими рукавами. Верх був оздоблений витонченою вишивкою з бісеру у вигляді рослинних орнаментів. Особливої урочистості вбранню додавала довга декоративна накидка, що спадала з плеча донизу і була розшита в тон сукні.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Спідниця була виконана з традиційної тканини зі сріблясто-ліловим жакардовим візерунком, а талію підкреслював широкий золотий пояс із багатою декоративною пряжкою у формі квітки — характерний елемент тайського церемоніального костюма.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Образ Її Величність завершила туфлями-човниками кольору металік, невеликим золотистим клатчем із оздобленням у вигляді метеликів з діамантами, діамантовими сережками-пусетами і діамантовим кольє. Волосся Сутіда зібрала в елегантну зачіску і зробила макіяж з чорними стрілками.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду / © Associated Press

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду / © Associated Press

А ще королева Сутіда захопила своїм молодим виглядом — шкіра її має пружний і сяйливий вигляд, і на ній зовсім нема зморшок.

Королева Сутіда / © Associated Press

Королева Сутіда / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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