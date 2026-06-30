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- Шоу-бізнес
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У топі з лелітками і на екстремально високих платформах: азійська фешнблогерка на показі Marc Jacobs
Джесіка Ванг привернула увагу фотографів своїм ефектним луком.
Популярна азійська фешнблогерка та інфлюенсерка Джесіка Ванг стала гостею показу колекції Marc Jacobs сезону весна 2027, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
Інфлюенсерка позувала у вкороченому топі-бандо, розшитому блакитними лелітками, які мерехтіли на світлі, і чорній довгій спідниці прямого силуету із заниженою талією та необробленим подолом. Родзинкою вбрання була напівпрозора чорна деталь навколо шиї.
Образ Ванг доповнила чорними шкіряними туфлями з крокодилячим тисненням на масивній платформі та високих підборах, а також невеликою білою сумкою з золотистою фурнітурою.
Джесіка зробила зачіску, заклавши пасмо за одне вухо, макіяж з виразним акцентом на очах і перламутровий манікюр. Аутфіт вона завершила сережками геометричної форми і каблучкою.