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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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6
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У топі з лелітками і на екстремально високих платформах: азійська фешнблогерка на показі Marc Jacobs

Джесіка Ванг привернула увагу фотографів своїм ефектним луком.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джесіка Ванг

Джесіка Ванг / © Getty Images

Популярна азійська фешнблогерка та інфлюенсерка Джесіка Ванг стала гостею показу колекції Marc Jacobs сезону весна 2027, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Інфлюенсерка позувала у вкороченому топі-бандо, розшитому блакитними лелітками, які мерехтіли на світлі, і чорній довгій спідниці прямого силуету із заниженою талією та необробленим подолом. Родзинкою вбрання була напівпрозора чорна деталь навколо шиї.

Джесіка Ванг / © Getty Images

Джесіка Ванг / © Getty Images

Образ Ванг доповнила чорними шкіряними туфлями з крокодилячим тисненням на масивній платформі та високих підборах, а також невеликою білою сумкою з золотистою фурнітурою.

Джесіка зробила зачіску, заклавши пасмо за одне вухо, макіяж з виразним акцентом на очах і перламутровий манікюр. Аутфіт вона завершила сережками геометричної форми і каблучкою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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