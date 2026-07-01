Окупанти будують насип замість зруйнованого Чонгарського мосту до Криму — супутник зафіксував роботи

Фото з супутника / © фото з соцмереж

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Російські окупанти після пошкодження Чонгарського мосту, який є важливою логістичною артерією між окупованою частиною Херсонщини та Кримом, активно зводять альтернативний проїзд у вигляді масштабного земляного насипу для автомобільного транспорту. Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер.

За даними аналітиків, будівництво триває на місці пошкодженого Чонгарського мосту. Супутникові знімки показують, що за останні три тижні російські військові суттєво просунулися у створенні нової переправи.

Повідомляється, що ширина насипу вже становить близько 40 метрів. У мережі також оприлюднили відео, яке демонструє еволюцію будівництва за останні кілька тижнів.

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Експерти зазначають, що така конструкція може бути вигіднішою для окупаційних сил у військовому плані. На відміну від мосту, земляний насип значно складніше вивести з ладу остаточно, а після ударів його можна швидко відновити, просто засипавши вирви ґрунтом.

Нагадаємо, 7 червня російська окупаційна влада повідомила про удар ЗСУ по мосту поблизу Чонгара. Унаслідок цього було тимчасово призупинено рух до Криму через пункт пропуску «Джанкой», а транспортні потоки перенаправили через Армянськ і Перекоп.

9 червня Сили оборони України знову атакували Чонгарський міст, через що рух ним був перекритий.

Атаки на Чонгарський міст — які наслідки для ворога

Чонгарський міст, який з’єднує Крим із материковою частиною України, залишається одним із ключових логістичних маршрутів російської армії. Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що систематичні удари по Чонгару поступово послаблюють ворожу логістику на півострові. Паралельно Сили оборони тиснуть на Кримський міст і завдають ударів по інших шляхах постачання окупантів.

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Чонгарський міст є найкоротшим маршрутом забезпечення російських військ на півдні, тому його пошкодження змушує ворога використовувати довші та вразливіші шляхи. Експерти порівнюють цю тактику з виснаженням окупантів біля Антонівського мосту, хоча для повної ізоляції півострова вирішальним фактором залишається Кримський міст.

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