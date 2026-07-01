Вареники на парі з ожиною: легкий рецепт, а смачнющі як у мами вдома

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Літо — найкращий час для домашніх вареників зі свіжими ягодами, зокрема — з ожиною. Якщо приготувати їх на парі, тісто виходить особливо ніжним, пухким і м’яким, а начинка зберігає природний смак та аромат.

Перевірений рецепт, який не потребує складних інгредієнтів і завжди дає чудовий результат — у матеріалі ТСН.ua.

Інгредієнти

Для тіста:

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кефір — 250 мл;

пшеничне борошно — 450–500 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

свіжа ожина — 300–350 г;

цукор — 4–5 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л. (за бажанням).

Для подачі:

вершкове масло;

сметана;

мед або цукрова пудра.

Як приготувати тісто

Кефір дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб він нагрівся до кімнатної температури. Перелийте його в глибоку миску, додайте яйце, сіль і цукор, після чого добре перемішайте.

Просійте борошно разом із содою. Поступово підсипайте сухі інгредієнти до рідкої суміші, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Маса має вийти м’якою, еластичною та трохи липкою. Не перевантажуйте її борошном, адже тоді вареники можуть втратити свою пухкість.

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Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою й залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

Підготовка начинки

Ожину переберіть, промийте та обсушіть на паперовому рушнику. Якщо ягоди дуже соковиті, змішайте їх із невеликою кількістю крохмалю. Він допоможе утримати сік усередині вареників під час приготування. Цукор краще насипати безпосередньо перед ліпленням, щоб ожина не пустила багато рідини.

Як ліпити вареники

Розкачайте тісто пластом завтовшки приблизно 5 мм. Склянкою виріжте кружечки. У центр кожної заготовки покладіть кілька ягід, додайте приблизно половину чайної ложки цукру та ретельно защипніть краї. Переконайтеся, що шов добре закритий, інакше під час приготування начинка може витекти.

Приготування на парі

Змастіть решітку пароварки або сито тонким шаром рослинної олії. Викладайте вареники на невеликій відстані один від одного, оскільки під час приготування вони збільшаться в об’ємі.

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Готуйте на інтенсивній парі 7–9 хвилин після закипання води. Тривалість залежить від розміру виробів, але перетримувати їх не варто, щоб тісто залишилося ніжним.

Одразу після приготування перекладіть вареники в миску та додайте шматочок вершкового масла. Легко струсіть ємність, щоб кожен вареник вкрився тонким масляним шаром.

З чим подавати

Найкраще подавати вареники гарячими. Вони чудово смакують зі сметаною, натуральним медом або легкою цукровою пудрою. Якщо хочеться більш насиченого десерту, можна доповнити страву збитими вершками чи кулькою ванільного морозива.

Корисні поради

Використовуйте стиглу, але щільну ожину, яка не розтікається під час ліплення.

Не додавайте багато цукру в начинку, щоб ягоди не виділили зайвий сік.

Якщо використовуєте заморожену ожину, попередньо розморозьте її та злийте рідину.

Тісто не повинно бути занадто тугим, інакше після приготування воно стане щільним.

Готові вареники бажано подавати одразу, поки вони залишаються максимально пишними.

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