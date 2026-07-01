Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо контролювати свою поведінку

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Чи варто говорити про те, що згодом про деякі з них доведеться шкодувати, але виправити щось буде вже пізно, тому краще вжити запобіжних заходів.

Сьогодні, 1 липня, представникам усіх знаків зодіаку слід контролювати себе та свою поведінку, але для трьох із них обережність є особливо важливою.

Телець

Тельцям слід стримувати негативні емоції: під їхнім впливом вони можуть впасти у справжню лють і наговорити оточенню масу неприємних речей. Вже завтра вони пошкодують про те, що це сталося, але повернути події назад їм не вдасться.

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Близнята

Близнятам сьогодні не варто ходити магазинами, оскільки вони ризикують витратити всі свої заощадження. У торгових центрах вони часто втрачають самоконтроль. У таких випадках вони не здатні зрівноважувати свої витрати з можливостями, тож їм краще оминати ці місця.

Скорпіон

Скорпіони можуть не впоратися з собою, спілкуючись із людьми, які їм неприємні, і наговорити багато такого, що згодом змусить їх мучитися неминучими докорами сумління. Зірки радять їм стримуватися, навіть якщо співрозмовник двадцять разів не матиме рацію.

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