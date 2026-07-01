Астрологиня назвала знаки зодіаку, які діють за принципом «так теж підійде»

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Звісно, не всім притаманний перфекціонізм, але й виконувати свої обов’язки абияк теж наважуються далеко не всі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди діють за принципом «так теж підійде».

Овен

Овни надто поспішають, щоб довести кожен свій проєкт до досконалості. Навпаки, іноді вони взагалі не ставлять у своїй роботі крапку, бо, займаючись нею, захоплюються новим проєктом і кидають старий на пів дорозі, анітрохи з цього приводу не переймаючись: навіщо, якщо й так підійде?

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Стрілець

Стрільці не створені для монотонної роботи — їм відверто нудно доопрацьовувати вже реалізований проєкт, для них цілком достатньо залишити все як є: якось там зліпили — і все. А час, що звільнився, представники цього знака із задоволенням витратять на відпочинок і розваги.

Водолій

Водолії не бачать необхідності доводити кожен свій проєкт до ідеального стану — щоразу вони щиро дивуються: а навіщо, якщо все й так чудово працює? Треба визнати, що в цьому питанні у представників цього знака є своя логіка, хоча, якби вони доклали більше зусиль, було б ще краще.

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