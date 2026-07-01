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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в тимчасово окупованих Криму та Донецьку й землетрус у Мексиці: головні новини ночі 1 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 липня 2026 року:

  • В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів: куди влучили (фото) Читати далі –>

  • У Криму пролунали вибухи біля військового гарнізону РФ: повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

  • Окупанти будують насип замість зруйнованого Чонгарського мосту до Криму — супутник зафіксував роботи Читати далі –>

  • У Мексиці стався потужний землетрус: поштовхи відчули мільйони людей Читати далі –>

  • У Криму біля Феодосії спалахнула пожежа після вибухів: супутники NASA зафіксували займання Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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