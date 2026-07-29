"Тризуб" на вашому зарядному: що означають приховані символи на USB-кабелі

Символ тризуба на роз’ємі USB / © Фото з відкритих джерел

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За роки стрімкої еволюції технологій з’явилися десятки різноманітних типів USB-портів, тому заплутатися в їхніх характеристиках сьогодні дуже легко. Проте, щоб миттєво визначити швидкість та можливості вашого кабелю або гаджета, достатньо просто звернути увагу на добре знайому деталь — маленький символ тризуба біля самого роз’єму.

Про це пише BGR.

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Еволюція класичного логотипа

Звичний для всіх тризуб є загальноприйнятим символом стандартного з’єднання, який бере свій початок від великого кола внизу, що символізує джерело живлення. Від нього відходять три окремі лінії, кожна з яких увінчана унікальною геометричною фігурою у вигляді кола, трикутника та квадрата.

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Ці різні форми покликані продемонструвати справжню універсальність технології, оскільки від неї залежить робота незліченної кількості сучасних гаджетів. Сам по собі цей базовий логотип вказує на наявність класичного стандарту другого покоління, який забезпечує швидкість передачі даних до 480 Мбіт/с.

Як розшифрувати додаткові позначки

З розвитком технологій цей класичний значок почав отримувати невеликі візуальні зміни, щоб користувачі могли легко розрізняти покоління портів. Наприклад, якщо поруч із ним з’являються латинські літери «SS», це вказує на надшвидкісний роз’єм третього покоління, який підтримує швидкість до п’яти гігабітів за секунду.

Іноді біля логотипа можна побачити цифри, які прямо вказують на неймовірну пропускну здатність новітніх кабелів четвертого покоління. Якщо ви бачите цифру «40», це означає, що ваш пристрій здатний обмінюватися інформацією на фантастичній швидкості до 40 Гбіт/с.

Піктограма блискавки свідчить про підтримку технології надшвидкого заряджання, яка суттєво економить час при підключенні мобільного телефону до мережі. Водночас чорна літера «D» з білою «P» всередині означає, що цей роз’єм можна використовувати для повноцінної передачі відеосигналу на зовнішні монітори.

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Важливість правильного вибору кабелю

Якщо ви плануєте ефективно заряджати свій телефон або швидко перекидати великі масиви даних на зовнішній жорсткий диск, правильний вибір порту має критичне значення. Використання сучасного роз’єму дозволить максимально розкрити потенціал вашої техніки та значно прискорити всі робочі процеси.

Підключення новітнього пристрою до застарілого порту штучно обмежить його швидкість, що може зробити процес передачі файлів нестерпно довгим і виснажливим. Саме тому виробники наполегливо маркують свої вироби цими дрібними значками, щоб уберегти покупців від розчарувань.

Ще одним зручним способом ідентифікації є колірне кодування, яке часто використовується паралельно з графічними символами на панелях комп’ютерів. Звичайний чорний пластик всередині порту зазвичай вказує на класичний стандарт другого покоління зі скромними швидкісними показниками.

Натомість синій колір є характерною ознакою надшвидкісних портів третього покоління, які чудово підходять для роботи з важкими мультимедійними файлами. Тому експерти завжди радять уважно оглядати всі доступні роз’єми перед підключенням вимогливої до ресурсів периферії.

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Нагадаємо, батарейки типу AA і AAA — одні з найпоширеніших джерел живлення у побутовій електроніці. Вони використовуються в пультах, іграшках, ліхтариках, мишках та десятках інших пристроїв, але не всі знають, що означає маркування АА та ААА.

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